Врач Савельева: погодные колебания плохо переносятся при болезнях сердца и щитовидной железы

«Наиболее негативные последствия от смены погоды с резким потеплением могут ощутить на себе люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмы, диабетом, с нарушениями работы щитовидной железы и имеющие лишний вес – все они могут столкнуться с обострением своих недугов», - рассказала врач Олеся Савельева РИАМО.

Говоря о влиянии погодных колебаний на состояние организма, врач Савельева уточнила, что он зачастую бывает чувствителен к тому, как меняются атмосферное давление, температура и влажность воздуха. Но здоровый и крепкий организм обладает адаптационными ресурсами, благодаря которым атмосферные и климатические изменения ощущаются без явного дискомфорта. В свою очередь, имеющиеся хронические проблемы со здоровьем могут способствовать значительном ухудшению самочувствия на фоне происходящих колебаний погоды.Весной, когда тепло еще не устойчиво и столбики термометров «скачут», погодные колебания могут плохо переноситься людьми, у которых имеются болезни сердца и щитовидной железы, предупредила терапевт в интервью.Медик добавила, что на плохое самочувствие в такие периоды могут жаловаться пожилые люди. У них может меняться артериальное давление, возникает аритмия. Во время резких погодных изменений названным выше категориям важно следить за своим состоянием, контролировать показатели АД, уровня сахара в крови, а также больше отдыхать и не подвергать себя значительным нагрузкам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему опасно отказываться от завтрака.

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