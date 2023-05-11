Врач Савельева: погодные колебания плохо переносятся при болезнях сердца и щитовидной железы

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плохое самочувствие

Врач-терапевт Олеся Савельева проинформировала, при каких хронических нарушениях резкие изменения погоды могут вызывать плохое самочувствие.

Говоря о влиянии погодных колебаний на состояние организма, врач Савельева уточнила, что он зачастую бывает чувствителен к тому, как меняются  атмосферное давление, температура и влажность воздуха. Но здоровый и крепкий организм обладает адаптационными ресурсами, благодаря которым атмосферные и климатические изменения ощущаются без явного дискомфорта. В свою очередь, имеющиеся хронические проблемы со здоровьем могут способствовать значительном ухудшению самочувствия на фоне происходящих колебаний погоды.

Весной, когда тепло еще не устойчиво и столбики термометров «скачут», погодные колебания могут плохо переноситься людьми, у которых имеются болезни сердца и щитовидной железы, предупредила терапевт  в интервью.

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«Наиболее негативные последствия от смены погоды с резким потеплением могут ощутить на себе люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмы, диабетом, с нарушениями работы щитовидной железы и имеющие лишний вес – все они могут столкнуться с обострением своих недугов», - рассказала врач Олеся Савельева РИАМО.

Медик добавила, что на плохое самочувствие в такие периоды могут жаловаться пожилые люди. У них может меняться артериальное давление, возникает аритмия. Во время резких погодных изменений названным выше категориям важно следить за своим состоянием, контролировать показатели АД, уровня сахара в крови, а также больше отдыхать и не подвергать себя значительным нагрузкам.

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Олеся Савельева
Олеся Савельева
Здоровье
терапевт, врач высшей категории
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