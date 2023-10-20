«Небольшой» знак на коже, который сигнализирует о диабете — 4 места для проверки
Другие симптомы диабета включают чувство жажды и потребность в мочеиспускании чаще, чем обычно.
Диабет — это серьезное заболевание, которое меняет жизнь, из-за которого уровень сахара в крови становится слишком высоким. Существует два типа диабета — тип 1 и тип 2. Точно не известно, что вызывает тип 1, хотя считается, что он вызван аутоиммунной реакцией.
Диабет 2-го типа встречается гораздо чаще, чем 1-го типа – на его долю приходится около 90 процентов случаев. Обычно это связано с такими факторами, как недостаточная физическая нагрузка и избыточный вес, но оно также может быть генетическим.
Как и при любом заболевании, чем раньше вы заметите признаки диабета 2 типа, тем скорее вы сможете получить необходимое лечение.
Однако эксперт поделился менее известным признаком, который может появиться на коже.
«Кожная метка — это небольшой нарост эпидермальной и дермальной ткани размером от одного до нескольких миллиметров», - говорит врач общей практики Юрий Завьялов специально для МедикФорум.
По словам доктора, они чаще всего встречаются в складках кожи, в том числе:
- На шее
- Под грудью
- Вокруг подмышки
- Вокруг паха.
«Кожные метки представляют собой мягкие наросты телесного цвета, выступающие из поверхности кожи на небольшой ножке», — сказал он.
Врач объяснил связь между кожными метками и диабетом.
«Отметины на коже могут быть признаком диабета, поскольку считается, что высокий уровень сахара в крови может быть фактором, способствующим их росту. Высокий уровень сахара в крови является признаком диабета и может быть вызван резистентностью к инсулину, в результате которой клетки организма не могут удалить сахар из крови, поскольку клетки устойчивы к действию инсулина. Инсулинорезистентность может привести к повышению уровня инсулина и глюкозы в крови и, как следствие, к метаболическим нарушениям», - объясняет врач Завьялов.
Причина появления пятен на коже не всегда известна, «но иногда они возникают из-за трения кожи о кожу.
Однако у вас больше шансов их развить, если:
- Вы страдаете ожирением или имеете складки кожи, которые трутся друг о друга.
- У вас диабет 2 типа, поскольку считается, что тяжелая резистентность к инсулину приводит к росту большего количества кожных меток.
- Вы беременны, поскольку считается, что гормональные изменения вызывают рост кожных отложений.
«Хотя наличие многочисленных пятен на коже и безвредно, они могут быть признаком того, что у вас слишком много инсулина в крови или диабет 2 типа».
Диабет 2 типа можно предотвратить, если выявить симптомы вовремя и начать лечение.
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