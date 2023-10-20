«Небольшой» знак на коже, который сигнализирует о диабете — 4 места для проверки

«Кожная метка — это небольшой нарост эпидермальной и дермальной ткани размером от одного до нескольких миллиметров», - говорит врач общей практики Юрий Завьялов специально для МедикФорум.

На шее

Под грудью

Вокруг подмышки

Вокруг паха.

«Кожные метки представляют собой мягкие наросты телесного цвета, выступающие из поверхности кожи на небольшой ножке», — сказал он.

«Отметины на коже могут быть признаком диабета, поскольку считается, что высокий уровень сахара в крови может быть фактором, способствующим их росту. Высокий уровень сахара в крови является признаком диабета и может быть вызван резистентностью к инсулину, в результате которой клетки организма не могут удалить сахар из крови, поскольку клетки устойчивы к действию инсулина. Инсулинорезистентность может привести к повышению уровня инсулина и глюкозы в крови и, как следствие, к метаболическим нарушениям», - объясняет врач Завьялов.

Вы страдаете ожирением или имеете складки кожи, которые трутся друг о друга.

У вас диабет 2 типа, поскольку считается, что тяжелая резистентность к инсулину приводит к росту большего количества кожных меток.

Вы беременны, поскольку считается, что гормональные изменения вызывают рост кожных отложений.

«Хотя наличие многочисленных пятен на коже и безвредно, они могут быть признаком того, что у вас слишком много инсулина в крови или диабет 2 типа».

Диабет — это серьезное заболевание, которое меняет жизнь, из-за которого уровень сахара в крови становится слишком высоким. Существует два типа диабета — тип 1 и тип 2. Точно не известно, что вызывает тип 1, хотя считается, что он вызван аутоиммунной реакцией.Диабет 2-го типа встречается гораздо чаще, чем 1-го типа – на его долю приходится около 90 процентов случаев. Обычно это связано с такими факторами, как недостаточная физическая нагрузка и избыточный вес, но оно также может быть генетическим.Как и при любом заболевании, чем раньше вы заметите признаки диабета 2 типа, тем скорее вы сможете получить необходимое лечение.Однако эксперт поделился менее известным признаком, который может появиться на коже.Врач объяснил связь между кожными метками и диабетом.Причина появления пятен на коже не всегда известна, «но иногда они возникают из-за трения кожи о кожу.Врач также считает пятна на коже возможным признаком диабета.Диабет 2 типа можно предотвратить, если выявить симптомы вовремя и начать лечение.Ранее МедикФорум писал о том, что употребление вареных яиц способствует продлению жизни.

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