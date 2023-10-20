Косметолог Слабова объяснила усиленное выпадение волос осенью

«Кожа головы подвергается излучению (в холодное время года оно бывает даже больше, чем летом), а организм ослаблен резкими сменами погоды. Нарушается защитный барьер, и от этого возникают сухость, ломкость, слабость волос», - объяснила Слабова усиленное выпадение волос осенью порталу «Подмосковье сегодня».

«Обязательно нужно использовать маски с питательными составами и маслами, принимать витамины группы B, делать пилинг, который будет отшелушивать мертвые клетки кожи с головы», - уточнила эксперт.

Слабова отметила в интервью, что ухудшение состояния волос становится одной из самых распространенных косметических проблем в холодное время года. По мнению косметолога, одной из причин этого неприятного изменения является неправильный уход – он должен меняться с учетом изменившегося климата.Кроме того, осенью на кожу головы воздействует солнечное излучение, ухудшая ее состояние, а с ним – и состояние волос. Эксперт обратила внимание, что ультрафиолетовое воздействие в такое время года может быть более агрессивным, чем летом.Косметолог порекомендовала правильно ухаживать за кожей головы и волосами в период холодов, когда они страдают от действия низких уличных температур и работающего отопления в помещениях, агрессивного солнца, слишком тесных головных уборов и воздуха, в котором становится больше вредных выбросов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что состояние воздуха в автомобиле может влиять на развитие опасных болезней

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