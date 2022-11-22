Трихолог Пащенко назвала причины выпадения волос осенью и зимой
Трихолог Екатерина Пащенко: многие люди с наступлением холодов могут заметить усилившееся выпадение волос.
Врач-трихолог Екатерина Пащенко отметила в интервью:
«С наступлением холодов риск выпадения волос увеличивается на фоне перепада температур».
Специалист объяснила, что на состоянии волос сказывается уровень гормона эстрогена. Женщины нередко замечают, то летом их волосы выглядят более плотными, эластичными и густыми, тогда как зимой шевелюра теряет объем и смотрится менее привлекательной. По словам специалиста, это связано c тем, что в теплый и солнечный сезон организм активнее производит эстроген, а в холода – напротив, снижает выработку гормона. Как результат, прическа начинает редеть.
Кроме того, осенью и зимой организм подвергается более значительному риску дефицита витаминов, а также меньше потребляет воды – это тоже сказывается на состоянии волос.
Еще одна причина связана с повышением концентрации гормона стресса кортизола. Осенью его уровень в организме начинает возрастать в связи с ухудшением настроения, тревожностью и другими негативными реакциями, типичными для этого времени года.
«В результате воздействия кортизола происходит спазм кровеносного русла, нарушается питание волосяного фолликула, волосы начинают выпадать», - поделилась Екатерина Пащенко, беседуя с Life.ru.
Трихолог констатировала, что улучшить состояние волос осенью и зимой можно за счет рациона: в нем должны быть продукты, содержащие витамин D, белок, омега-3 жирные кислоты, витамины группы В. Также нужно пить достаточно воды.
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Екатерина Пащенко
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врач-трихолог
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