Это деменция или менопауза? Врач рассказала, как отличить симптомы

«Для некоторых женщин, переживающих менопаузу или перименопаузу – время, предшествующее менопаузе, когда уровень гормонов начинает колебаться, а затем падать – может быть сложно различить, являются ли симптомы являются результатом гормональных изменений или признаком деменции», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Затуманенность мозга, вызванная гормональными изменениями, является очень распространенным симптомом менопаузы. Женщины также могут испытывать проблемы с концентрацией, подбором слов, памятью, многозадачностью и плохим настроением, включая тревогу. Эти симптомы могут влиять на все аспекты повседневной жизни и дома: некоторым людям приходится брать отпуск из-за симптомов; другие сокращают свои часы или даже решают уйти в отставку из-за влияния на их работу».

Как отличить их друг от друга

«Хотя люди, живущие с молодой деменцией, также могут испытывать эти симптомы, потеря памяти обычно не является первым симптомом», — сказала она.

«Потеря памяти, возникающая во время менопаузы, часто сопровождает совокупность других симптомов менопаузы, таких как приливы, ночная потливость, перепады настроения, беспокойство, проблемы с мочеиспусканием, сухость влагалища, общий дискомфорт, головные боли, усталость и изменения менструального цикла».

«Они смогут исключить другие заболевания, имеющие схожие симптомы, или направить вас на дальнейшее обследование».

Изменения менструации

Приливы

Трудности со сном

Учащенное сердцебиение

Головные боли и мигрени, которые сильнее, чем обычно.

Мышечные боли и боли в суставах

Изменение формы тела и увеличение веса.

Изменения кожи, включая сухость и зуд кожи.

Снижение полового влечения

Сухость и боль влагалища, зуд или дискомфорт во время секса

Рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей (ИМП).

Менопауза — это естественный этап жизни, который обычно поражает женщин и людей с маткой в возрасте от 45 до 55 лет.Это происходит, когда уровень гормонов в организме снижается до точки, когда менструации прекращаются. Однако это также может произойти в результате некоторых операций, таких как гистерэктомия, а также по генетическим причинам или из-за лечения рака.Хотя некоторые симптомы менопаузы хорошо известны, в том числе ужасные приливы жара, другие менее известны.Некоторые признаки менопаузы могут быть похожи на признаки деменции.«Мозговой туман» — название чувства снижения умственной остроты — может показаться похожим на некоторые проблемы с памятью, с которыми сталкиваются люди с деменцией.Деменция чаще встречается среди людей старше 65 лет. Если у кого-то в возрасте до 65 лет деменция, это называется деменцией с молодым началом.Деменция обычно вызывает и другие заметные симптомы, прежде чем проблемы с памятью.С большей вероятностью произойдут изменения в зрении, пространственном восприятии и языковые проблемы. Члены семьи, друзья и коллеги по работе могут заметить эти изменения первыми, часто раньше самого человека.Это часть процесса старения, и она не должна беспокоить женщин тем, что они являются признаками деменции.Наиболее тревожными признаками деменции являются потеря памяти, влияющая на повседневную деятельность, неспособность запомнить время и место, оставление чего-либо и нахождение его в необычных местах, трудности с запоминанием слов при устной или письменной речи, изменения настроения, ведущие к стрессу, когда выход в незнакомые обстоятельства и постепенный отказ от общественной деятельности.Эти проблемы иногда могут вызывать беспокойство среди женщин, которые могут беспокоиться о том, что у них проявляются ранние признаки деменции, состояния, характеризующегося потерей памяти, спутанностью сознания и трудностями в речи и понимании.Жюль рекомендовал обратиться за медицинской помощью, если вы не уверены в своих симптомах.Может быть сложно определить, вызваны ли симптомы перименопаузой/менопаузой, ранней деменцией или тем и другим, поэтому важно обратиться к врачу общей практики, если у вас есть проблемы.Ранее МедикФорум писал о необходимости ограничивать кофеин осенью.

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