Врач Дианова объяснила необходимость ограничивать дозу кофеина осенью

«Кофеин усиливает сердечную деятельность, то есть ускоряет пульс, вызывает расширение кровеносных сосудов», - предупредила эксперт в беседе с News.ru.

«Кофе может вызывать изжогу. Людям, страдающим гастритом или язвой, следует отказаться от него», - сказала специалистка.

Врач Дианова отметила, что многие россияне осенью начинают употреблять больше кофеина. Он становится более востребованным как стимулятор, помогающий бороться с сонливостью, которую люди начинают ощущать сильнее из-за климатических изменений. В таких условиях можно незаметно для себя пристраститься к получению слишком больших доз кофеина – это, в свою очередь создает определенные риски для здоровья и самочувствия, подчеркнула медик.Дианова объяснила: осенью необходимость ограничивать дозу кофеина, употребляя ежедневно не больше 100–200 мг. Специалистка обратила внимание на то, что это вещество может ненужным образом стимулировать работу сердца.Кроме того необходимость ограничивать дозу кофеина осенью связана с тем, что он может негативно влиять на качество сна, поскольку к его стимулирующему действию чувствительна и нервная система. Другой возможный риск – это проблемы с желудком.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что людям может вредить не только дефицит витамина D, но и его избыток

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