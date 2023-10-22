Врач: частое покраснение глаз - признак высокого давления
Гипертония является одной из причин серьезных неотложных медицинских ситуаций, таких как сердечные приступы и инсульты.
Глаза известны как «окно в душу», но они также могут дать нам некоторые подсказки о нашем здоровье. Налитые кровью глаза являются примером этого. Хотя они могут быть просто индикатором усталости или аллергии, они могут сигнализировать о чем-то гораздо более серьезном.
Врач предупреждает, что налитые кровью глаза являются одним из симптомов высокого кровяного давления.
"Высокое кровяное давление означает, что ваше сердце работает тяжелее, чем обычно, чтобы перекачивать кровь по всему телу. Со временем это может привести к повреждению кровеносных сосудов и жизненно важных органов", - говорит врач-терапевт Климовская Елена специально для МедикФорум.
По этой причине это может привести к потенциально смертельным медицинским ситуациям, таким как сердечные приступы и инсульты, что заслужило репутацию «тихого убийцы».
Многие люди не испытывают симптомов высокого кровяного давления, что делает его еще более смертельным. Однако, если не лечить в течение длительного периода времени, это может вызвать некоторые характерные признаки.
«Симптомы нарушения зрения могут не проявляться в течение многих лет. Но в конечном итоге высокое кровяное давление может привести к гипертонической ретинопатии, повреждению кровеносных сосудов, вызывающему помутнение зрения или потерю зрения».
Налитые кровью глаза являются индикатором гипертензивной ретинопатии, поскольку она может привести к разрыву кровеносных сосудов в глазах.
«Кровеносные сосуды сетчатки могут стать немного более жесткими и затвердевшими. Они будут давить друг на друга и пересекаться, как два шланга в замкнутом пространстве. Когда станет совсем плохо, мы увидим, что некоторые кровеносные сосуды начинают протекать, мы увидим кровотечение. И это может вызвать целый ряд проблем со зрением».
Гипертоническая ретинопатия также может сделать вас более уязвимыми к рискам, связанным с высоким кровяным давлением.
Одно научное исследование показало, что среди 2900 участников с высоким кровяным давлением у людей с «легкой» формой гипертонической ретинопатии риск инсульта был повышен на 35 процентов. А у пациентов с «умеренной или тяжелой» гипертонической ретинопатией риск был на 137 процентов выше.
К другим возможным признакам гипертонии относятся:
- Затуманенное зрение
- Носовые кровотечения
- Одышка
- Боль в груди
- Головокружение
- Головные боли.
Вы более подвержены риску возникновения высокого кровяного давления, если у вас избыточный вес, вы курите, пьете много алкоголя, вам больше 65 лет, вы недостаточно занимаетесь спортом, не едите достаточно фруктов или овощей или у вас есть родственник с высоким кровяным давлением.
"Употребление слишком большого количества соли в рационе также является основной причиной гипертонии".
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