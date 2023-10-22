Врач: частое покраснение глаз - признак высокого давления

"Высокое кровяное давление означает, что ваше сердце работает тяжелее, чем обычно, чтобы перекачивать кровь по всему телу. Со временем это может привести к повреждению кровеносных сосудов и жизненно важных органов", - говорит врач-терапевт Климовская Елена специально для МедикФорум.

«Симптомы нарушения зрения могут не проявляться в течение многих лет. Но в конечном итоге высокое кровяное давление может привести к гипертонической ретинопатии, повреждению кровеносных сосудов, вызывающему помутнение зрения или потерю зрения».

«Кровеносные сосуды сетчатки могут стать немного более жесткими и затвердевшими. Они будут давить друг на друга и пересекаться, как два шланга в замкнутом пространстве. Когда станет совсем плохо, мы увидим, что некоторые кровеносные сосуды начинают протекать, мы увидим кровотечение. И это может вызвать целый ряд проблем со зрением».

Затуманенное зрение

Носовые кровотечения

Одышка

Боль в груди

Головокружение

Головные боли.

"Употребление слишком большого количества соли в рационе также является основной причиной гипертонии".

Глаза известны как «окно в душу», но они также могут дать нам некоторые подсказки о нашем здоровье. Налитые кровью глаза являются примером этого. Хотя они могут быть просто индикатором усталости или аллергии, они могут сигнализировать о чем-то гораздо более серьезном.Врач предупреждает, что налитые кровью глаза являются одним из симптомов высокого кровяного давления.По этой причине это может привести к потенциально смертельным медицинским ситуациям, таким как сердечные приступы и инсульты, что заслужило репутацию «тихого убийцы».Многие люди не испытывают симптомов высокого кровяного давления, что делает его еще более смертельным. Однако, если не лечить в течение длительного периода времени, это может вызвать некоторые характерные признаки.Налитые кровью глаза являются индикатором гипертензивной ретинопатии, поскольку она может привести к разрыву кровеносных сосудов в глазах.Гипертоническая ретинопатия также может сделать вас более уязвимыми к рискам, связанным с высоким кровяным давлением.Одно научное исследование показало, что среди 2900 участников с высоким кровяным давлением у людей с «легкой» формой гипертонической ретинопатии риск инсульта был повышен на 35 процентов. А у пациентов с «умеренной или тяжелой» гипертонической ретинопатией риск был на 137 процентов выше.Если у вас возникли симптомы или вы обеспокоены своим кровяным давлением, вам следует обратиться к своему лечащему врачу.Вы более подвержены риску возникновения высокого кровяного давления, если у вас избыточный вес, вы курите, пьете много алкоголя, вам больше 65 лет, вы недостаточно занимаетесь спортом, не едите достаточно фруктов или овощей или у вас есть родственник с высоким кровяным давлением.Ранее МедикФорум писал о кашле, как симптоме сердечной недостаточности.

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