Нутрициолог Строков: эти 4 продукта, богатые калием, которые снижают артериальное давление

«Если мы едим слишком много натрия, вода возвращается в кровоток. Чем больше воды в наших кровеносных сосудах, тем выше становится наше кровяное давление», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Продукты, богатые калием, важны для лечения высокого кровяного давления, также известного как гипертония, поскольку калий уменьшает воздействие натрия. Чем больше калия вы едите, тем больше натрия вы теряете с мочой. Калий также помогает ослабить напряжение в стенках кровеносных сосудов, что помогает еще больше снизить кровяное давление».

Сладкий картофель — 337 мг калия на 100 г.

Тыква – 340мг на 100г

Курага – 1162мг на 100г.

Апельсины — 237 мг на апельсин или 496 мг на стакан апельсинового сока.

"Другие хорошие источники калия включают авокадо, чернослив, горох, изюм, финики, помидоры, шпинат, грейпфрут и обезжиренный йогурт", - добавляет нутрициолог Строков.

Высокое кровяное давление (или гипертония) – это заболевание, от которого, как полагают, страдает около трети всех взрослых в мире.Это означает, что сердцу приходится работать усерднее, чтобы перекачивать кровь по всему телу. Со временем это создает дополнительную нагрузку на сердце, а также на другие органы и кровеносные сосуды и может привести к повреждению.Это также фактор многих серьезных заболеваний и заболеваний, включая болезни сердца, почек, инсульты, сердечную недостаточность и сердечные приступы. Одной из основных причин высокого кровяного давления является питание, особенно в этом виноваты продукты с высоким содержанием соли.Это связано с тем, что натрий, содержащийся в соли, заставляет организм удерживать воду.Хотя сокращение количества потребляемой соли является одним из способов снизить кровяное давление, существует также способ минимизировать воздействие соли на организм.Калий — это минерал, содержащийся в некоторых продуктах питания, который может облегчить некоторые проблемы, вызванные чрезмерным потреблением натрия.Поэтому различные органы здравоохранения рекомендуют увеличить количество калия в вашем рационе, чтобы получить эти преимущества.Бананы часто называют хорошим источником калия, и это так. На каждые 100 граммов банана вы получаете 330 мг калия. Однако есть и другие продукты, богатые этим минералом.Единственный способ быть уверенным в своем уровне кровяного давления — это сдать анализы.Если вы обеспокоены тем, что ваше кровяное давление может быть слишком высоким, вам следует обратиться к своему лечащему врачу.Ранее МедикФорум писал о вреде жирной говядины для желчного пузыря.

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