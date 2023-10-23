Теплый, холодный или контрастный душ: вот какой полезнее для здоровья

Принятие теплого душа: польза для организма

"Принятие теплого душа оказывает различное положительное воздействие на организм, если не повышать температуру слишком сильно. Вода в душе никогда не должна быть выше 43 градусов", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Теплый душ помогает снизить стресс

"Поэтому вечером температура душа может быть немного выше. Однако будьте осторожны, если вы находитесь в постоянном стрессе: если вы постоянно принимаете горячий душ, это может повредить кожу".

Теплый душ может облегчить симптомы простуды

Действительно ли теплый душ помогает заснуть?

"Это приводит к снижению температуры тела и высвобождению мелатонина, посланника сна, что обеспечивает внутренний покой и спокойный сон".

Холодный душ: польза для организма

"Единственное, что важно – никогда не принимать внезапно холодную воду, а дать организму постепенно привыкнуть к температуре воды. В противном случае может возникнуть холодовой шок".

Усилитель красоты для кожи и волос

Принимаете холодный душ, чтобы привести себя в форму?

"Многие считают, что холодный душ полезен для иммунной системы. Однако это широко распространенное предположение еще не подтверждено научно".

Холод может улучшить ваше настроение

"Поэтому, если вы часто страдаете депрессивным настроением, вы можете облегчить свои симптомы ежедневным холодным душем в течение длительного периода времени (несколько недель). Однако этот метод не является альтернативой лечению".

Холодный душ – враг микробов





Вот какое влияние контрастный душ оказывает на ваше здоровье

Переменный душ сделает вас счастливым

"Чем больше разница температур во время принятия душа, тем интенсивнее ощущается чувство счастья. Именно поэтому имеет смысл чаще начинать день с контрастного душа".

Если вы хотите избавиться от болей в мышцах, следует использовать контрастный душ

Полезно для иммунной системы

Может регулировать давление

"Вот почему этот метод принятия душа идеально подходит для всех, кто борется с проблемами кровообращения".

Более половины жителей Германии принимают душ каждый день. Хотя с медицинской точки зрения двух-трех душей в неделю достаточно, многие люди предпочитают чаще стоять под душем.От того, какую температуру душа вы выберете, зависит не только ваше личное самочувствие, но и здоровье.После напряженного дня теплыйочень полезен и помогает снизить стресс. Более высокая температура воды приводит к расширению сосудов – это расслабляет мышцы.Теплый душ создает много водяного пара, что может оказать положительное влияние при простуде. Причина: пар помогает разжижать слизь в носу и пазухах.Если у вас проблемы с засыпанием, попробуйте принять теплый душ перед сном.Столкнувшись с мыслью о том, что утром придется принять холодный душ, большинство людей, вероятно, предпочтут убежать как можно быстрее. Есть много веских аргументов в пользу холодного душа.При использовании теплой воды с кожи сходит защитный жировой слой, а значит, она быстрее высыхает. Особенно людям, склонным к нейродермитам или сухой коже, следует принимать холодный душ.Волосы также получают пользу от прохладной воды: волосяные фолликулы укрепляются, благодаря чему волосы выглядят более сильными и здоровыми.Тот факт, что холодный душ обладает антидепрессивным эффектом, увеличивая выброс бета-эндорфинов и норадреналина.Горячая вода сушит кожу, делая вас мишенью для бактерий. С другой стороны, холодный душ не привлекает микробов. Особенно, если у вас уже сухая кожа, вам следует принять холодный душ.Смесь теплого и холодного в одном душе: чередование душа поначалу немного затруднено. Как только вы к этому привыкнете, вы сможете принести много пользы своему телу.Попеременный душ разгружает мышцы, что может творить чудеса после тренировки: как и в случае с компрессионными чулками, сужение кровеносных сосудов в результате попеременного душа может привести к небольшому уменьшению боли в мышцах.Эффект, который многие приписывают холодному душу, на самом деле можно продемонстрировать только при использовании контрастного душа: он укрепляет иммунную систему. Кровеносные сосуды как бы тренируются под холодным-теплым переменным душем, который их закаляет.Еще одно преимущество контрастного душа: регулируется циркуляция. Тренировка кровеносных сосудов немного снижает кровяное давление.Ранее МедикФорум писал о кашле как симптоме сердечной недостаточности.

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