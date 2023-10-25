Нутрициолог назвал 9 продуктов которые помогут при судорогах в ногах

Что такое судорога?

"В норме сигналы мозга регулируют сокращение и расслабление мышц. Однако в случае судороги напряжение возникает без этого сигнала и поэтому встречный сигнал иногда отсутствует в течение нескольких минут. Это приводит к судорогам, которые длятся несколько минут", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Спасение от судорог: магний

"Вам следует обязательно покрывать ежедневную потребность в магнии. Женщина в возрасте 25 лет и старше должна потреблять около 300 мг магния в день, а мужчина — около 350 мг".

Девять продуктов помогают при мышечных спазмах

1. Орехи

"Особого внимания заслуживают орехи кешью, которые содержат целых 270 мг магния на 100 г. Только в семечках подсолнечника содержится еще больше , а именно 420 мг на 100 г", - объясняет Строков.

2. Соевые бобы

3. Бананы

"Помимо 36 мг магния, 100 г банана содержат целых 393 мг калия — почти всю суточную потребность в минерале, который особенно важен для подвижности мышц", - говорит врач.

4. Киноа

5. Овсянка

6. Цельнозерновые продукты

"Например, цельнозерновые сухари содержат 180 мг магния на 100 г (обычные сухари — всего 125 мг). А цельнозерновые макароны также содержат значительно больше магния, чем пшеничные продукты".

7. Темный шоколад

"Если вы все равно не хотите обходиться без шоколада, вам следует выбрать более темный вариант вместо цельного молока, потому что 100 грамм шоколада с 50-процентным содержанием какао уже содержат 195 мг магния".

8. Минеральная вода

"Есть минеральные воды, в которых содержание кальция и магния выше. Они идеально подходят для спортсменов и людей, страдающих мышечными проблемами", - советует Строков.

9. Куркума

Они приходят неожиданно и в самый неподходящий момент: пока вы спите.Мышечная судорога – это непроизвольное сокращение мышцы, которое длится дольше, чем обычно.Помимо многих других функций в организме, основная задача магния — поддержание мышечной функции. Помимо мышечных спазмов, дефицит магния может также вызвать тремор, тошноту, мышечные подергивания и многое другое в организме.Любой, кто много занимаетсяили имеет проблемы с повторяющимися мышечными судорогами по другим причинам, должен обратить особое внимание на баланс магния.В этом случае могут быть полезны пищевые добавки, но некоторые продукты с особенно высоким содержанием магния также могут эффективно предотвращать дефицит магния и мышечные судороги.Получить достаточное количество питательных веществ и минералов с пищей особенно легко, употребляя некоторые продукты.Определенные продукты действительно помогают мышцам оставаться функциональными.Все виды орехов поддерживают здоровую мышечную функцию благодаря высокому содержанию магния и белка. Небольшая порция в руке особенно хороша в качестве перекуса после тренировки.В сое содержится 220 мг магния на 100 г, что значительно больше, чем в рыбе или мясе. Именно поэтому тофу является популярным источником белка среди спортсменов.Многие бобовые являются настоящими источниками содержания магния. Фасоль, например, также содержит 150 мг важного минерала на 100 г.Бананы невероятно богаты минералами, особенно калием и магнием. Это знают и спортсмены, поэтому у многих в спортивной сумке есть банан.Зерно не только имеет приятный вкус, но и богаче магнием, чем многие альтернативы. Киноа (275 мг на 100 г) содержит значительно больше магния, чем рис.Эту утреннюю кашу постоянно хвалят диетологи. А по содержанию магния он превосходит многие другие варианты завтрака — 130 мг на 100 г. Теперь добавьте немного банана, и вы получите непревзойденный спортивный завтрак.Цельное зерно настолько полезно, потому что все витамины и минералы расположены прямо под оболочкой. Они сохраняются в цельнозерновых продуктах.Что касается риса, то вместо белого жасмина или риса басмати стоит выбирать коричневый рис.Хорошие новости для всех любителей шоколада: темный шоколад богат магнием и поэтому очень полезен для мышц. Однако потребление рекомендуется только в умеренных количествах.Как следует из названия, он содержит много минералов. Однако в зависимости от сорта количество присутствующего различается.Ингредиент, придающий карри желтый цвет, не только полезен для пищеварительной системы, но и положительно влияет на мышцы, поскольку содержащийся в нем куркумин обладает легким противовоспалительным действием.Ранее МедикФорум писал о необычных симптомах больной печени.

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