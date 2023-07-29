Врач Андреева перечислила 7 продуктов, помогающих при судорогах в мышцах

Магний помогает при проблемах с мышцами

"В дополнение ко многим другим функциям в организме магний в первую очередь выполняет задачу поддержания мышечной функции. Помимо мышечных спазмов, дефицит магния также может вызывать тремор, тошноту, мышечные спазмы и многое другое в организме", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Орехи

Соя

Банан

Цельнозерновые продукты

"Например, сухари из непросеянной муки содержат 180 мг магния на 100 г (обычные сухарики только 125 мг), а макаронные изделия из непросеянной муки также могут содержать значительно больше магния, чем продукт из пшеницы".

Темный шоколад

Минеральная вода

"Есть минеральные воды с повышенным содержанием кальция и магния. Они идеально подходят для спортсменов и людей, которые страдают от проблем с мышцами".

Куркума

"Любой, кто часто готовит с куркумой, может предотвратить воспаление мышц".

Получить достаточное количество питательных веществ и минералов с помощью диеты особенно легко с некоторыми продуктами.Все виды орехов поддерживают здоровую функцию мышц благодаря высокому содержанию магния и белка. Небольшая порция под рукой станет особенно хорошим перекусом после тренировки.Соевые бобы содержат 220 мг магния на 100 г, что значительно больше, чем в рыбе или мясе. Тофу также является популярным источником белка среди спортсменов.Бананы невероятно богаты минералами, особенно калием и магнием. Спортсмены тоже это знают, поэтому бананы не должны отсутствовать во многих спортивных сумках.В дополнение к 36 мг магния в 100 г бананов содержится 393 мг калия и, таким образом, почти вся суточная потребность в минерале, что особенно важно для подвижности мышц.Хорошая новость для всех любителей шоколада: темный шоколад богат магнием и поэтому очень полезен для мышц. Однако потребление рекомендуется только в умеренных количествах.Помимо пользы для пищеварительной системы, ингредиент, придающий карри желтый цвет, также положительно влияет на мышцы, поскольку содержащийся в нем куркумин обладает легким противовоспалительным действием.Ранее МедикФорум писал о пользе оливкового масла.

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