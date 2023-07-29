Врач Андреева перечислила 7 продуктов, помогающих при судорогах в мышцах
Тем, кто страдает судорогами икроножных мышц, часто просто не хватает магния. Вам не нужно принимать таблетки, чтобы компенсировать это. Потому что некоторые продукты содержат особенно большое количество магния.
Магний помогает при проблемах с мышцами
"В дополнение ко многим другим функциям в организме магний в первую очередь выполняет задачу поддержания мышечной функции. Помимо мышечных спазмов, дефицит магния также может вызывать тремор, тошноту, мышечные спазмы и многое другое в организме", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Получить достаточное количество питательных веществ и минералов с помощью диеты особенно легко с некоторыми продуктами.
Орехи
Все виды орехов поддерживают здоровую функцию мышц благодаря высокому содержанию магния и белка. Небольшая порция под рукой станет особенно хорошим перекусом после тренировки.
Соя
Соевые бобы содержат 220 мг магния на 100 г, что значительно больше, чем в рыбе или мясе. Тофу также является популярным источником белка среди спортсменов.
Банан
Бананы невероятно богаты минералами, особенно калием и магнием. Спортсмены тоже это знают, поэтому бананы не должны отсутствовать во многих спортивных сумках.
В дополнение к 36 мг магния в 100 г бананов содержится 393 мг калия и, таким образом, почти вся суточная потребность в минерале, что особенно важно для подвижности мышц.
Цельнозерновые продукты
"Например, сухари из непросеянной муки содержат 180 мг магния на 100 г (обычные сухарики только 125 мг), а макаронные изделия из непросеянной муки также могут содержать значительно больше магния, чем продукт из пшеницы".
Темный шоколадХорошая новость для всех любителей шоколада: темный шоколад богат магнием и поэтому очень полезен для мышц. Однако потребление рекомендуется только в умеренных количествах.
Минеральная вода
"Есть минеральные воды с повышенным содержанием кальция и магния. Они идеально подходят для спортсменов и людей, которые страдают от проблем с мышцами".
Куркума
Помимо пользы для пищеварительной системы, ингредиент, придающий карри желтый цвет, также положительно влияет на мышцы, поскольку содержащийся в нем куркумин обладает легким противовоспалительным действием.
"Любой, кто часто готовит с куркумой, может предотвратить воспаление мышц".
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