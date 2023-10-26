Врач-кардиолог назвал 9 продуктов, которые разжижают кровь - "профилактика тромбоза"





Кайенский перец

"Он также содержит капсаицин, который, как было доказано в нескольких исследованиях, обладает гиполипидемическими, антигипертензивными, антидиабетическими и противожировыми свойствами", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Кассия (корица)

Чеснок

"Исследование показало, что ежедневное употребление небольшого количества чеснока, особенно свежего, сырого чеснока, может быть полезным для предотвращения тромбоза".

Имбирь

Гинкго билоба

Зеленый чай

"Катехины зеленого чая помогают предотвратить агрегацию тромбоцитов. Поскольку зеленый чай — это чайный лист, приготовленный на пару, а не такой обработанный, как черный чай или чай улун, вы получите немного больше пользы для здоровья от чайных листьев".

Омега-3 жирные кислоты/рыбий жир

Куркума

"Исследование показывает, что куркумин, полезный полифенол в куркуме, ингибирует тромбин — протеазу, которая играет роль в свертывании крови. Ежедневное употребление этой специи карри может помочь сохранить ее естественный антикоагулянтный статус".

Витамин Е

Кайенский перец содержит салицилат — природный агент, разжижающий кровь, который ценится за его противотромбозное действие.По этим причинам кайенский перец часто принимают в форме капсул для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы и кровообращения.Корица, особенно корица кассии, богата ароматным органическим фитохимическим кумарином, мощным антикоагулянтом, который фактически используется для производства варфарина – лекарства, используемого для предотвращения образования или увеличения вредных тромбов.Лучше добавлять корицу в еду и напитки, чем принимать добавки с корицей в течение длительного периода времени, что может быть проблематично и может привести к проблемам с печенью из-за повышенного потребления кумарина.– один из основных активных компонентов чеснока, придающих ему особый вкус и аромат, – и другие фитосоединения чеснока помогают предотвратить образование тромбов.Имбирь — еще одна противовоспалительная специя, которая может помочь предотвратить свертывание крови. В обзоре литературы, опубликованном в журналеотмечается, что он предотвращает образование тромбов за счет снижения уровня тромбоксана — гормона, который заставляет тромбоциты агрегировать или слипаться, а также сужать артерии.Как и кайенский перец, имбирь содержит салицилат — химическое вещество, способность которого изучалась на предмет предотвращения тромбоза, который возникает, когда в артерии или вене образуется тромб.Исследования продемонстрировали мощные антитромбоцитарные свойства гинкго, которые ингибируют агрегацию тромбоцитов и активность тромбина. Фибринолитический эффект гинкго сравним с эффектом стрептокиназы и может иметь высокую терапевтическую ценность.Экстракт листьев гинкго билоба доступен в виде добавок в виде таблеток или капсул, но не забудьте сначала проконсультироваться с врачом.Мощные антиоксиданты в зеленом чае, особенно эпигаллокатехин галлат (EGCG), обладают антиагрегантными и антикоагулянтными свойствами.Хотя зеленый чай очень полезен, следует соблюдать осторожность, если вам приходится принимать антикоагулянтные препараты.Прием добавок омега-3 может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и помочь предотвратить загустение крови.Омега-3 предотвращает слишком быстрое свертывание крови. В то же время добавки омега-3 помогают снизить уровень холестерина и улучшить здоровье крови.Витамин Е обладает противосвертывающей активностью и действует как мощный разжижитель крови. Употребление продуктов, богатых витамином Е, таких как авокадо, миндаль, брокколи, манго, шпинат, семена подсолнечника и цельнозерновые продукты, могут помочь предотвратить заболевания сердца и кровеносных сосудов.Ранее МедикФорум писал о том, как избавиться от боли в суставах.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.