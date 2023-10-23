Врач назвал продукты, которые помогут избавиться от болей в суставах этой осенью

«Питание и образ жизни имеют решающее значение для минимизации риска развития хронических заболеваний, включая различные формы артрита. Многие из нас не особо задумываются о своем здоровье, пока не заболеют. Исследования показывают, что наш выбор продуктов питания может играть значительную роль в профилактике и лечении артрита», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Противовоспалительная диета состоит преимущественно или исключительно из цельных растительных продуктов, то есть фруктов, овощей, цельного зерна, бобов, орехов, семян, трав и специй», - говорит врач Строков.

«Было доказано, что диеты, богатые растениями, уменьшают боль и улучшают качество жизни у людей, живущих с ревматоидным артритом, остеоартритом, и могут даже быть полезны при псориатическом артрите», - объясняет врач.

Поскольку температура продолжает падать, у многих пациентов с артритом могут болеть суставы. К счастью, врач лучшими продуктами, которые могут помочь справиться с неприятными симптомами артрита.Хотя основные причины различных типов артрита могут быть разными, большинство форм заболевания суставов связаны с воспалением, приводящим к боли и ограничению движений.Таким образом,Поэтому врач поделился, как перейти с обычного рациона на противовоспалительный режим питания. Он рекомендовал увеличить потребление продуктов, которые могут облегчить боль, вызванную артритом.Эти продукты составляют центральную часть ряда моделей здорового питания, включая средиземноморскую, вегетарианскую и веганскую диеты.Растительная пища наполнена тысячами мощных питательных веществ, витаминов и минералов, которые обладают противовоспалительными свойствами.Примечательно, что один мощный растительный ингредиент может даже сравниться по действию с обезболивающими, такими как ибупрофен.Исследовательская группа изучила десять исследовательских работ, в которых изучалось влияние экстракта куркумы на боль в коленях у пациентов с остеоартритом.Обзор пришел к выводу, что куркума оказалась полезной для этих пациентов, и ее эффекты были даже сопоставимы с нестероидными противовоспалительными препаратами, которые в некоторых случаях включают такие, как ибупрофен и аспирин.Более того, вы также можете употреблять куркуму в своем рационе, но вам нужно добавить перец и жир, чтобы активировать ее мощные свойства.Ранее МедикФорум писал о о том, что кашель может быть симптомом сердечной недостаточности.

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