Врач назвал продукты, которые помогут избавиться от болей в суставах этой осенью
Боль при артрите может усиливаться в холодную погоду из-за изменений атмосферного давления, что отрицательно влияет на суставы.
Поскольку температура продолжает падать, у многих пациентов с артритом могут болеть суставы. К счастью, врач лучшими продуктами, которые могут помочь справиться с неприятными симптомами артрита.
Хотя основные причины различных типов артрита могут быть разными, большинство форм заболевания суставов связаны с воспалением, приводящим к боли и ограничению движений.
Таким образом, диета, направленная на снижение уровня воспалений в организме, может оказать помощь.
«Питание и образ жизни имеют решающее значение для минимизации риска развития хронических заболеваний, включая различные формы артрита. Многие из нас не особо задумываются о своем здоровье, пока не заболеют. Исследования показывают, что наш выбор продуктов питания может играть значительную роль в профилактике и лечении артрита», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Поэтому врач поделился, как перейти с обычного рациона на противовоспалительный режим питания. Он рекомендовал увеличить потребление продуктов, которые могут облегчить боль, вызванную артритом.
«Противовоспалительная диета состоит преимущественно или исключительно из цельных растительных продуктов, то есть фруктов, овощей, цельного зерна, бобов, орехов, семян, трав и специй», - говорит врач Строков.
Эти продукты составляют центральную часть ряда моделей здорового питания, включая средиземноморскую, вегетарианскую и веганскую диеты.
«Было доказано, что диеты, богатые растениями, уменьшают боль и улучшают качество жизни у людей, живущих с ревматоидным артритом, остеоартритом, и могут даже быть полезны при псориатическом артрите», - объясняет врач.
Растительная пища наполнена тысячами мощных питательных веществ, витаминов и минералов, которые обладают противовоспалительными свойствами.
Примечательно, что один мощный растительный ингредиент может даже сравниться по действию с обезболивающими, такими как ибупрофен.
Исследовательская группа изучила десять исследовательских работ, в которых изучалось влияние экстракта куркумы на боль в коленях у пациентов с остеоартритом.
Обзор пришел к выводу, что куркума оказалась полезной для этих пациентов, и ее эффекты были даже сопоставимы с нестероидными противовоспалительными препаратами, которые в некоторых случаях включают такие, как ибупрофен и аспирин.
Более того, вы также можете употреблять куркуму в своем рационе, но вам нужно добавить перец и жир, чтобы активировать ее мощные свойства.
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