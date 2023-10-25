Врач Карасев назвал повышенную температуру среди «простудных» признаков рака

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градусник в руке

Врач-онколог Иван Карасев: некоторые признаки, ассоциирующиеся с простудой, могут на самом деле возникать из-за рака.

Врач Карасев рассказал о недомоганиях, которые легко спутать с ОРВИ, тогда как они вызываются отнюдь не простудой. В частности, онколог сообщил, что при развитии рака люди могут ощущать характерную для сезонных инфекций слабость.

«Проявление роста злокачественной опухоли можно спутать с простудой из-за ухудшения общего самочувствия. Важно обращать внимание на постоянную нехватку сил или слабость», - посоветовал медик в Telegram.

Также Карасев назвал среди «простудных» признаков рака повышенную температуру. По словам онколога, нужно обязательно обратиться за обследованием, если она держится на протяжении необычно долгого времени.

Еще одним «простудным» признаком рака может быть боль в горле, от которой не помогают препараты, помогающие обычно при ОРВИ.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что онкологом Андреем Пылевым были названы первые признаки рака, которые во многих случаях бывают неспецифичными.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Иван Карасев
Иван Карасев
Здоровье
врач-онколог, эндоскопист, кандидат медицинских наук
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Теги : признаки рака, нетипичные симптомы, Иван Карасев
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