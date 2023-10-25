Врач Карасев назвал повышенную температуру среди «простудных» признаков рака

«Проявление роста злокачественной опухоли можно спутать с простудой из-за ухудшения общего самочувствия. Важно обращать внимание на постоянную нехватку сил или слабость», - посоветовал медик в Telegram.

Врач Карасев рассказал о недомоганиях, которые легко спутать с ОРВИ, тогда как они вызываются отнюдь не простудой. В частности, онколог сообщил, что при развитии рака люди могут ощущать характерную для сезонных инфекций слабость.Также Карасев назвал среди «простудных» признаков рака повышенную температуру. По словам онколога, нужно обязательно обратиться за обследованием, если она держится на протяжении необычно долгого времени.Еще одним «простудным» признаком рака может быть боль в горле, от которой не помогают препараты, помогающие обычно при ОРВИ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что онкологом Андреем Пылевым были названы первые признаки рака , которые во многих случаях бывают неспецифичными.

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