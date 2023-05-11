Онколог Карасев: дискомфорт в горле может оказаться ранним сигналом рака

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кашель

Онколог Иван Карасев: навязчивое ощущение чего-то застрявшего в горле может быть признаком рака.

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Онколог Карасев посоветовал россиянам обращаться за необходимым обследованием в том случае, когда возникает стойкий дискомфорт в горле. Чувство инородного тела, чего-то застрявшего в гортани и заставляющего то и дело покашливать может оказаться ранним сигналом рака, предупредил врач.

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«Если преследует постоянное чувство, будто что-то застряло в горле, это можно назвать настораживающим признаком», - констатировал Карасев.

Также онколог перечислил другие возможные ранние сигналы рака – симптомы, с которыми необходимо обращаться к медработникам.
  • Боль ноющего характера в ротовой полости или горле.
  • Стойкое кровотечение (длится свыше двух недель).
  • Отек шеи.
  • Припухлости, уплотнения в области щек, языка.
  • Возникающие на языке пятна, особенно странные, впервые появившиеся.
  • Изменение тембра голоса.
«Не начинайте паниковать раньше времени. Если у вас присутствуют один или несколько вышеуказанных признаков, обратитесь к врачу за диагностикой организма», - поделился рекомендацией онколог.

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Иван Карасев
Иван Карасев
Здоровье
врач-онколог, хирург
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