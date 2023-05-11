Онколог Карасев: дискомфорт в горле может оказаться ранним сигналом рака

«Если преследует постоянное чувство, будто что-то застряло в горле, это можно назвать настораживающим признаком», - констатировал Карасев.

Боль ноющего характера в ротовой полости или горле.

Стойкое кровотечение (длится свыше двух недель).

Отек шеи.

Припухлости, уплотнения в области щек, языка.

Возникающие на языке пятна, особенно странные, впервые появившиеся.

Изменение тембра голоса.

«Не начинайте паниковать раньше времени. Если у вас присутствуют один или несколько вышеуказанных признаков, обратитесь к врачу за диагностикой организма», - поделился рекомендацией онколог.

Онколог Карасев посоветовал россиянам обращаться за необходимым обследованием в том случае, когда возникает стойкий дискомфорт в горле. Чувство инородного тела, чего-то застрявшего в гортани и заставляющего то и дело покашливать может оказаться ранним сигналом рака, предупредил врач.Также онколог перечислил другие возможные ранние сигналы рака – симптомы, с которыми необходимо обращаться к медработникам.Ранее портал MedikForum.ru писал о пяти распространенных признаках рака , на которые часто не обращают внимание.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.