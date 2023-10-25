Врач Худякова: запах ацетона от человека может возникать при диабете первого типа
Врач-эндокринолог Мария Худякова проинформировала о симптомах, которыми проявляется сахарный диабет двух типов, первого и второго.
Врач Худякова напомнила в интервью, что диабет первого типа обычно диагностируют людям в детстве или молодости – данное заболевание становится следствием абсолютной недостаточности инсулина, возникающей из-за аутоиммунных нарушений. Говоря о его симптомах, медик отметила, что от человека, помимо прочего, может возникать запах ацетона.
«Симптомами развития сахарного диабета первого типа являются резкое снижение веса, запах ацетона от тела, слабость, сухость во рту, снижение остроты зрения», - поделилась Худякова с «Известиями».
Что касается диабета второго типа, то его возникновение чаще фиксируется в среднем и старшем возрасте. Развитие этого заболевания тесно связано с тем, какой образ жизни ведет человек: провоцирующими факторами является переедание и лишний вес, малоподвижность, пристрастие к вредной еде и напиткам, нездоровые привычки.
Худякова подсказала, какие симптомы должны побудить человека провериться на наличие диабета второго типа.
«Жажда, выраженная сухость во рту, учащенное мочеиспускание, ощущение мурашек в руках и ногах, зуд и жжение слизистых, снижение зрения».
Специалистка подчеркнула, что диабет важно диагностировать на ранней стадии, поскольку запущенное заболевание, при котором в крови сохраняется высокий уровень сахара, грозит человеку развитием опасных для жизни осложнений. Проблема в том, что диабет обладает свойством долгое время протекать скрытно – человек может годами не ощущать имеющейся у него гипергликемии. Выявить недуг позволяет только измерение уровня сахара.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при развитии рака у человека могут возникать симптомы, напоминающие простудную инфекцию.
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Мария Худякова
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врач-эндокринолог
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