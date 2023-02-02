Эндокринолог Фадеев: диабет не связан напрямую с употреблением сладкого

«Сахарный диабет первого типа может развиться из-за абсолютного дефицита инсулина, который возникает из-за гибели вырабатывающих его клеток поджелудочной железы, основная причина диабета второго типа — ожирение».

«Это заболевание не инфекционной природы, и повышают риск его развития не вирусы и бактерии, а неправильный образ жизни и наследственная предрасположенность», - высказался врач о данном типе диабета.

Мнение о том, что из-за поедания сладкого может развиться сахарный диабет, – не более чем укоренившийся миф, констатировал Фадеев. «Аргументам и фактам» медик объяснил:Эндокринолог Фадеев заметил , что пристрастие к сладким и мучным продуктам может внести свою лепту в появление лишнего веса. Но, как правило, за имеющимся ожирением скрывается букет вредных привычек, и не столько тяга к тем же сластям, сколько переедание в целом. Если, например, человек не является любителем сладкого и практически не употребляет его, но в то же время ест много жирного, употребляет большое количество продуктов глубокой переработки, алкоголя и имеет значительный лишний вес, он может заболеть диабетом второго типа.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких симптомах нужно проверить кровь на сахар.

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