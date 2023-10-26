«Болеть ОРВИ до шести раз в год считается нормой. Если же человек болеет первичными респираторными инфекциями значительно чаще, например, десять раз в год и больше, то это повод обратиться к врачу, поскольку это может свидетельствовать о проблемах с иммунной системой», - заявил Поздняков в комментарии «Известиям».

«Большинство осложнений при ОРВИ связаны с активацией патогенной флоры. При сниженном иммунитете после респираторной инфекции патогенная флора может активироваться и вызывать уже вторичные бактериальные проблемы», - рассказал Андрей Поздняков.

Если человек несколько раз на протяжении года подхватывает простуду, это не всегда означает слабое здоровье. Врач Поздняков назвал нормальным явлением заражение ОРВИ до шести раз за год. Но более частые случаи заболевания вирусными инфекциями являются показателем ослабленного иммунитета и требуют обращения к медикам.Инфекционист добавил, что самыми восприимчивыми к заражению респираторными инфекциями являются маленькие дети и пожилые люди. Но сильнее всего рискуют пострадать от последствий ОРВИ не они, а люди с хроническими проблемами, ослабляющими иммунитет. В числе таких проблем врач назвал ВИЧ, эндокринные заболевания, сосудистые патологии, болезни легких (например, бронхиальная астма или ХОБЛ).Врач обратил внимание на то, что при лечении ОРВИ нередко совершаются похожие ошибки. Наиболее распространенными он назвал неправильное сбивание температуры, а также неверное применение противокашлевых препаратов, сосудосуживающих средств, использование антибиотиков.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в холодное время года у людей могут возникать опасные проблемы с сердцем.

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