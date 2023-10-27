Врач Машкова рассказала о злокачественном перерождении травмированных родинок

«Основная опасность травмированных родинок – в том, что они могут перерождаться в злокачественные новообразования», - рассказала Машкова РИАМО.

«Если невус воспалился, края стали нечеткими, вы испытываете болевые ощущения, обязательно пройдите обследование, чтобы исключить или подтвердить наличие меланомы».

Врач Машкова констатировала, что родинки (невусы) могут содержать раковые клетки, которые под влиянием ряда факторов подвергаются изменениям, способствующим формированию рака (меланомы). Статистически примерно треть всех меланом (до 30%) возникают из таких клеток, «прячущихся» в родинках.Одним из факторов злокачественного перерождения родинок являются их травмы.Врач рекомендовала при случайном повреждении родинки обработать ранку антисептиком (хлоргексидин), после чего обратиться к специалисту, чтобы тот провел необходимое исследование. Также, добавила медик, за врачебным осмотром и гистологическим исследованием необходимо обращаться, если какая-то родинка на теле начала меняться по форме и цвету.Машкова обратила внимание на то, что рано выявленная хорошо поддается комплексной терапии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что риск некоторых видов рака особенно серьезно повышается после 50 лет.

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