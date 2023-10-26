Онколог Санакович: риск некоторых видов рака серьезно повышается после 50 лет

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врач слушает легкие пациента

Врач-онколог Варвара Санакович рассказала, какие виды рака чаще диагностируются у людей после 50 лет.

Онколог Санакович сообщила, что возникновению раковых заболеваний способствуют генетические мутации, под влиянием которых нарушаются нормальные клеточные процессы. Одним из последствий этого становится аномальная активность клеток, начинающих бесконтрольно делиться и образовывать опухоли.

«Причин возникновения мутаций очень много – это и воздействие негативных факторов окружающей среды, ряд инфекций, образ жизни, а также индивидуальные генетические особенности, - отметила Санакович в беседе с «Вечерней Москвой».

Онколог констатировала, что по мере увеличения возраста генетических мутаций в клетках организма накапывается все больше, в связи с чем возрастает и его подверженность раку. На эту склонность к онкологическим заболеваниям влияет и то, что при старении ослабевает иммунная система, защищающая организм от нежелательных процессов.

По словам, Санакович, риск некоторых видов рака особенно серьезно повышается после 50 лет. В их списке – злокачественные опухоли молочной и предстательной железы, желудка, кишечника, легких и кожи. Онколог подчеркнула, что наиболее эффективным способом своевременно их выявить являются регулярные профилактические обследования, которые человек начинает проходить после 45 лет.

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Варвара Санакович
Варвара Санакович
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врач-онколог
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Теги : риск рака, возраст, Варвара Санакович
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