Онколог Санакович: риск некоторых видов рака серьезно повышается после 50 лет

«Причин возникновения мутаций очень много – это и воздействие негативных факторов окружающей среды, ряд инфекций, образ жизни, а также индивидуальные генетические особенности, - отметила Санакович в беседе с «Вечерней Москвой».

Онколог Санакович сообщила, что возникновению раковых заболеваний способствуют генетические мутации, под влиянием которых нарушаются нормальные клеточные процессы. Одним из последствий этого становится аномальная активность клеток, начинающих бесконтрольно делиться и образовывать опухоли.Онколог констатировала, что по мере увеличения возраста генетических мутаций в клетках организма накапывается все больше, в связи с чем возрастает и его подверженность раку. На эту склонность к онкологическим заболеваниям влияет и то, что при старении ослабевает иммунная система, защищающая организм от нежелательных процессов.По словам, Санакович, риск некоторых видов рака особенно серьезно повышается после 50 лет. В их списке – злокачественные опухоли молочной и предстательной железы, желудка, кишечника, легких и кожи. Онколог подчеркнула, что наиболее эффективным способом своевременно их выявить являются регулярные профилактические обследования, которые человек начинает проходить после 45 лет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие органы посоветовал проверять на рак в первую очередь онколог Евгений Черемушкин.

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