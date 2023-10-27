Врач Ширшов: нарастающая слабость в руке или ноге может быть симптомом инсульта

«Может внезапно развиться слабость в руке или ноге, которая не проходит и нарастает. Кроме того, насторожить должны онемение или мурашки, потеря функции речи или невозможность распознать чужие слова, а также кратковременная утрата зрения», - уточнил специалист.

«Для геморрагического инсульта характерны головная боль и более быстрый темп развития симптомов. Все симптомы обычно появляются внезапно».

Врач Ширшов напомнил в комментарии «Москве 24», что при инсульте происходит опасное нарушение мозгового кровообращения. Медик констатировал, что при ишемическом инсульте те неприятные неврологические изменения, которые вызываются этой сосудистой катастрофой, возникают в одной половине тела. Например, отметил Ширшшов, симптомом инсульта может быть нарастающая слабость в руке или ноге.Ишемический инсульт развивается в обстоятельствах, когда артерия, питающая мозг кровью закупоривается тромбом. Другой тип инсульта – геморрагический – поражает человека при разрыве сосуда и кровоизлиянии в мозг. Александр Ширшов сообщил, что этой разновидности инсульта свойственно более интенсивное ухудшение самочувствия.Невролог подчеркнул, что при подозрении на инсульт к пострадавшему человеку нужно незамедлительно вызывать скорую помощь. От своевременности ее оказания в большой степени зависит дальнейшая судьба пациента – как риск его гибели, так и возможное восстановление.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в холодное время года могут возникать опасные проблемы с сердцем

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