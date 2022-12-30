2 ощущения могут появиться за неделю до инсульта — ранние признаки опасного состояния

"Некоторые люди могут испытывать симптомы, предупреждающие о будущем инсульте, за несколько дней до серьезного инсульта. Кроме того, исследования показывают, что 43 процента пациентов с инсультом испытывали симптомы мини-инсульта за неделю до крупного инсульта. Одним из распространенных признаков, принадлежащих к этой категории, является онемение или покалывание", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Инсульты имеют непредсказуемую природу, но иногда они могут проявляться в дни, предшествующие неотложной медицинской помощи. Популярное изображение обычно включает лицо, опущенное на одну сторону, или человека, который не может говорить, но первые красные флажки могут быть менее очевидными. ОдинИнсульт часто изображают как неотложную медицинскую помощь, которая возникает из ниоткуда, но на самом деле первые признаки могут появиться за несколько дней или даже за неделю до события.Признаки инсульта часто появляются внезапно, но это не значит, что у вас не будет времени действовать. Некоторые люди испытывают такие симптомы, как головная боль, онемение или покалывание за несколько дней до серьезного инсульта.Эти предупреждающие ощущения, как правило, возникают в одной руке или ноге и возникают из-за того, что приток крови к мозгу временно снижается. Эти области также могут ощущаться слабыми.Стоит отметить, что слабость в одной из ваших рук также считается симптомом продолжающегося инсульта, который требует «неотложной» медицинской помощи.Если вы обратите внимание на эти симптомы и обратитесь за помощью, даже если они исчезнут, ваши шансы на выздоровление намного возрастут. Не игнорируйте ранние предупреждающие знаки. Вы не слишком остро реагируете. Немедленно обратитесь за помощью, так как более серьезный инсульт может произойти через несколько часов или дней.Ранее МедикФорум писал о специях, которые полезны для печени.

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