Хирург Мухаметов: привычное функционирование кишечника может измениться из-за рака

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туалетная бумага

Врач-хирург Ильдус Мухаметов заявил, что в случае колоректального рака можно заметить, как меняется привычное функционирование кишечника.

Колоректальный рак подразумевает возникновение злокачественных опухолей в толстой и прямой кишке. Хирург Мухаметов отметил в комментарии для РИАМО, что рак кишечника хорошо поддается лечению, если опухоль обнаруживается на раннем этапе. При этом он подчеркнул, что симптомы смертельно опасного заболевания могут казаться проявлением каких-то незначительных проблем с пищеварением. Даже у людей, которые их замечают, эти признаки часто не складываются в единую клиническую картину тяжелой патологии, требующей срочного обследования у врача.

Хирург Мухаметов заявил, что из-за рака может измениться привычное функционирование кишечника, но эти изменения как раз и производят впечатление рутинных несерьезных сбоев, которым быстро находится объяснение.

«В первую очередь, это нарушения нормального функционирования кишечника: более частые позывы сходить в туалет, диареи, которых прежде никогда не было, или запоры, которыми человек до этого не страдал», - перечислил врач.

Другие возможные признаки рака кишечника:
  • Стойкий дискомфорт в животе.
  • Спазмы.
  • Вздутие.
  • Ощущение того, что при дефекации кишечник опорожняется не полностью.
  • Кровь на туалетной бумаге или в стуле.
«На более поздних стадиях наблюдаются резкое похудение, потеря аппетита, головокружение, обмороки, трудности концентрации», - продолжил врач.

Хирург Мухаметов обратил внимание на то, что колоректальному раку предшествуют аденомы и полипы, появляющиеся в толстой кишке. Обнаружить эти образования позволяет колоноскопия, проходить которую в профилактических целях следует всем, начиная с 50 лет.

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Ильдус Мухаметов
Ильдус Мухаметов
Здоровье
врач-хирург, заведующий хирургическим отделением
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Теги : колоректальный рак, признаки рака кишечника, Ильдус Мухаметов
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