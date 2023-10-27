Хирург Мухаметов: привычное функционирование кишечника может измениться из-за рака

«В первую очередь, это нарушения нормального функционирования кишечника: более частые позывы сходить в туалет, диареи, которых прежде никогда не было, или запоры, которыми человек до этого не страдал», - перечислил врач.

Стойкий дискомфорт в животе.

Спазмы.

Вздутие.

Ощущение того, что при дефекации кишечник опорожняется не полностью.

Кровь на туалетной бумаге или в стуле.

«На более поздних стадиях наблюдаются резкое похудение, потеря аппетита, головокружение, обмороки, трудности концентрации», - продолжил врач.

Колоректальный рак подразумевает возникновение злокачественных опухолей в толстой и прямой кишке. Хирург Мухаметов отметил в комментарии для РИАМО, что рак кишечника хорошо поддается лечению, если опухоль обнаруживается на раннем этапе. При этом он подчеркнул, что симптомы смертельно опасного заболевания могут казаться проявлением каких-то незначительных проблем с пищеварением. Даже у людей, которые их замечают, эти признаки часто не складываются в единую клиническую картину тяжелой патологии, требующей срочного обследования у врача.Хирург Мухаметов заявил, что из-за рака может измениться привычное функционирование кишечника, но эти изменения как раз и производят впечатление рутинных несерьезных сбоев, которым быстро находится объяснение.Другие возможные признаки рака кишечника:Хирург Мухаметов обратил внимание на то, что колоректальному раку предшествуют аденомы и полипы, появляющиеся в толстой кишке. Обнаружить эти образования позволяет колоноскопия, проходить которую в профилактических целях следует всем, начиная с 50 лет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, могут ли перерождаться в рак травмированные родинки.

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