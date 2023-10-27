«В группе риска при снижении атмосферного давления оказываются люди, у которых уже есть какие-то проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы. Гипертоники переносят его легче, но даже у них могут отмечаться определенные симптомы: головные боли, тошнота, утомляемость, нарушение концентрации внимания»,- рассказала Романенко «Москве 24».

«Старайтесь в такие дни лечь спать чуть пораньше, чтобы выспаться. А встать – как обычно вы привыкли, чтобы не нарушать привычный суточный ритм», – посоветовала специалистка.

Врач Романенко предупредила о негативном влиянии сниженного атмосферного давления на самочувствие многих людей. По словам медика, в первую очередь такой метеочувствительности подвержены люди с хроническими проблемами сосудистого характера, гипертоники и гипотоники.Люди с гипотонией в этот период могут испытывать более тяжелые и неприятные ощущения в виде потливости, сонливости, головной боли, тошноты, слабости. Может измениться психологическое состояние с возникновением раздражительности, плаксивости, плохого настроения.Врач отметила, что в неблагоприятные дни, когда происходят такие погодные колебания, метеочувствительным нужно достаточно отдыхать. Особенно важен при этом сон.Что еще может помочь улучшить самочувствие: питье большого количества жидкости, прогулки на свежем воздухе, прием душа.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в холодное время года могут возникать опасные проблемы с сердцем

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