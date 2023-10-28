Кардиолог Гаглошвили: при густой крови особенно опасно обезвоживать организм

«Самое опасное – обезвоживать себя», - констатировал медик.

Если кровь густеет, ухудшается ее течение в сосудах, повышается нагрузка на сосудистые стенки и на сердце, это делает человека подверженным тромбозу и сердечно-сосудистым катастрофам в виде инфаркта или инсульта. Кардиолог Гаглошвили назвал самую опасную ошибку в рационе людей с густой кровью – это недостаточное употребление воды. Данное нарушение может потребовать более интенсивного приема жидкости, чем это рекомендуется в среднем.Подчеркивая, что при густой крови особенно опасно обезвоживать организм, Гаглошвили добавил: при отсутствии показаний к приему антикоагулянтов как-то специально разжижать кровь не требуется. В этом случае обычно бывает достаточно употреблять нормированное количество воды.Кроме того, для хорошего состояния крови следует придерживаться сбалансированного питания, подчеркнул специалист. Если человек употребляет много содержащей сахар пищи, это способствует росту в крови уровня глюкозы, из-за чего возрастает и выработка липидных соединений. Как следствие, увеличивается вязкость крови, то есть, она становится гуще.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почем днем может возникать очень сильная сонливость.

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