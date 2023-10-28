Кардиолог Гаглошвили: при густой крови особенно опасно обезвоживать организм
По словам кардиолога Тамаза Гаглошвили, люди с проблемой густой крови должны избегать обезвоживания организма.
Если кровь густеет, ухудшается ее течение в сосудах, повышается нагрузка на сосудистые стенки и на сердце, это делает человека подверженным тромбозу и сердечно-сосудистым катастрофам в виде инфаркта или инсульта. Кардиолог Гаглошвили назвал самую опасную ошибку в рационе людей с густой кровью – это недостаточное употребление воды. Данное нарушение может потребовать более интенсивного приема жидкости, чем это рекомендуется в среднем.
«Самое опасное – обезвоживать себя», - констатировал медик.
Подчеркивая, что при густой крови особенно опасно обезвоживать организм, Гаглошвили добавил: при отсутствии показаний к приему антикоагулянтов как-то специально разжижать кровь не требуется. В этом случае обычно бывает достаточно употреблять нормированное количество воды.
Кроме того, для хорошего состояния крови следует придерживаться сбалансированного питания, подчеркнул специалист. Если человек употребляет много содержащей сахар пищи, это способствует росту в крови уровня глюкозы, из-за чего возрастает и выработка липидных соединений. Как следствие, увеличивается вязкость крови, то есть, она становится гуще.
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Тамаз Гаглошвили
Здоровье
врач-кардиолог
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