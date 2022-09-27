При каком давлении чаще всего возникает инсульт: кардиолог Гаглошвили
Наиболее часто инсульт возникает при давлении, которое многие люди не воспринимают как опасно высокое, констатирует кардиолог Тамаз Гаглошвили.
Общеизвестно, что развитие инсульта сопряжено с повышение кровяного давления. Но насколько высоким на самом деле является артериальное давление в этот момент?
Кардиолог Тамаз Гаглошвили сообщил, что кровяное давление не обязательно должно «подскакивать» до цифр 180-200. Медик уточнил, что чаще всего возникает инсульт возникает при менее значительных параметрах АД.
«Люди, которые смирились со своим давлением в 150-160, и даже считают этот показатель нормальным (есть и такие), находятся в зоне особого риска», - предупредил Гаглошвили.
Врач подчеркнул, что инсульты у людей с давлением 160 статистически происходят чаще, чем у тех, чье давление поднимается до 200:
«При "мягкой" гипертонии инсульты встречаются намного чаще».
Кардиолог добавил, что одной из самых опасных привычек для сосудов (в том числе при гипертонии) является употребление алкоголя перед сном. Если человек засыпает в нетрезвом состоянии, у него начинают происходить неблагоприятные изменения, застрагивающие быструю фазу сна. В результате гипертония прогрессирует и повышается риск развития опасной аритмии с фибрилляцией предсердий, тесно связанной с высоким риском инсульта.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-кардиологом Виктором Шерашовым были названы первые признаки проблем с сердцем.
Тамаз Гаглошвили
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врач-кардиолог
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