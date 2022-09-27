При каком давлении чаще всего возникает инсульт: кардиолог Гаглошвили

0 Фото: https://unsplash.com/photos/k7ll1hpdhFA
тонометр для измерения давления

Наиболее часто инсульт возникает при давлении, которое многие люди не воспринимают как опасно высокое, констатирует кардиолог Тамаз Гаглошвили.

Общеизвестно, что развитие инсульта сопряжено с повышение кровяного давления. Но насколько высоким на самом деле является артериальное давление в этот момент?

Кардиолог Тамаз Гаглошвили сообщил, что кровяное давление не обязательно должно «подскакивать» до цифр 180-200. Медик уточнил, что чаще всего возникает инсульт возникает при менее значительных параметрах АД.

«Люди, которые смирились со своим давлением в 150-160, и даже считают этот показатель нормальным (есть и такие), находятся в зоне особого риска», - предупредил Гаглошвили.

Врач подчеркнул, что инсульты у людей с давлением 160 статистически происходят чаще, чем у тех, чье давление поднимается до 200:

Кардиолог назвал утренний симптом приближающегося инфаркта


«При "мягкой" гипертонии инсульты встречаются намного чаще».

Кардиолог добавил, что одной из самых опасных привычек для сосудов (в том числе при гипертонии) является употребление алкоголя перед сном. Если человек засыпает в нетрезвом состоянии, у него начинают происходить неблагоприятные изменения, застрагивающие быструю фазу сна. В результате гипертония прогрессирует и повышается риск развития опасной аритмии с фибрилляцией предсердий, тесно связанной с высоким риском инсульта.

Кардиолог Гаглошвили: как опознать сердечную недостаточность по внешнему виду


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-кардиологом Виктором Шерашовым были названы первые признаки проблем с сердцем.
Тамаз Гаглошвили
Тамаз Гаглошвили
Здоровье
врач-кардиолог
Читать MedikForum.ru в
Кардиолог назвал опасные побочные эффекты гипертонии
Кардиолог Василий Петров: гипотоники могут не заметить своей гипертонии
Основные признаки развития инсульта назвал кардиолог Серебрянский
Теги : артериальное давление, инсульт, Тамаз Гаглошвили