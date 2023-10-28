Доктор Ли: медленное развитие желтухи характерно для рака поджелудочной железы

«Обычно первым симптомом, который сам человек замечает при раке поджелудочной железы, является желтуха – пожелтение кожи и белков глаз, Желтуха не появляется в одночасье – обычно она развивается медленно, в течение недель или месяцев», - пояснила доктор Ли.

«При заболевании раком поджелудочной железы многие люди жалуются на изменение режима работы кишечника, включая появление очень неприятного запаха и бледного жирного стула, который трудно смыть, диарею или запор» - продолжила эксперт.

Рак поджелудочной железы известен как «тихий убийца»: врачи часто диагностируют заболевание на его поздней стадии, когда лечение оказывается уже неэффективным. Дело в том, что для роста опухоли, возникающей в железе требуется от 10 до 20 лет, и в течение большей части данного времени она не вызывает никаких симптомов. Об этом врач Дебора Ли рассказала в интервью изданию Mirror.Специалистка отметила: в случае рака поджелудочной важно знать, на какие признаки следует обращать внимание. В частности, для него характерно медленное развитие желтухи.Другие симптомы, которые могут возникать, включают тошноту, рвоту, расстройство желудка, потерю аппетита и необъяснимую потерю веса, очень темную мочу и бледный, глинистого вида стул.Помимо этого для рака поджелудочной железы характерно внезапное появление диабета – следствия того, что поджелудочная железа не вырабатывает инсулин должным образом. При этом возникают симптомы диабета, такие как чувство жажды, обильное мочеиспускание, чувство слабости, чувство голода, потеря веса и частые легкие инфекции.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что привычное функционирование кишечника может изменяться при заболевании раком.

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