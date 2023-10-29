Врач-эндокринолог: "это худшее, что может сделать человек с диабетом"

«Худшее, что может сделать человек с диабетом, — это пренебречь приемом лекарств или режимом введения инсулина. Постоянство является ключевым моментом в лечении диабета, а пропуск доз или несоблюдение предписаний может привести к опасным колебаниям уровня сахара в крови. Это может привести как к краткосрочным осложнениям, таким как высокий уровень сахара в крови (гипергликемия) или низкий уровень сахара в крови (гипогликемия), так и к долгосрочным осложнениям, которые могут повлиять на жизненно важные органы», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Риски для здоровья, связанные с высоким уровнем сахара в крови

"Регулярное посещение плановых осмотров у медицинских работников одинаково важно для обеспечения того, чтобы режим лечения диабета был современным и соответствовал меняющимся потребностям здоровья человека".

Изменение образа жизни для снижения уровня глюкозы в крови

«Этого можно достичь с помощью таких занятий, как быстрая ходьба, езда на велосипеде, плавание или другие формы аэробных упражнений».





Диабет описывает состояние, при котором уровень сахара в крови становится слишком высоким. В мире с этим заболеванием живут сотни миллионов человек.Хотя неправильный выбор диеты может означать плохие новости для контроля уровня сахара в крови, есть одна вещь, которая гораздо хуже для пациентов с диабетом.Со временем повышенный уровень глюкозы в крови может вызвать повреждение кровеносных сосудов, нервов и органов. Вызывает тревогу тот факт, что этот процесс может заложить опасную основу для таких осложнений, как болезни сердца, инсульт, заболевания почек и проблемы со зрением.По словам фармацевта, хорошая новость заключается в том, что соблюдение контроля над уровнем сахара в крови может «значительно» снизить риск возникновения этих проблем со здоровьем.Врач объяснила, что следование инструкциям вашей медицинской бригады может помочь вам добиться этого.Эти осмотры дают возможность обсудить любые проблемы или изменения в образе жизни, позволяя внести необходимые коррективы в план лечения и способствуя превентивному лечению диабета.Фармацевт рассказал, что еще один способ контролировать уровень сахара в крови — вести здоровый образ жизни,Он сказал: «Вам следует стремиться выполнять как минимум 150 минут аэробных упражнений средней интенсивности в неделю в течение большинства дней.Здоровая диета, в которой основное внимание уделяется цельным продуктам, углеводам, богатым клетчаткой, нежирным белкам и полезным жирам, — это еще одно оружие, которое вы можете добавить в свой арсенал защиты. Кроме того, может помочь поддержание здорового веса, режима сна и низкого уровня стресса.Ранее МедикФорум писал о вреде гречневой каши для сосудов.

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