Признак инсульта, который появляется за неделю до приступа

"Одним из наиболее распространенных признаков, которые могут указать на мини-инсульт и предупредить о предстоящем инсульте, является внезапная головная боль", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Боль сильная и обычно локализуется в любой пораженной области мозга. Из-за сходства некоторых сопутствующих симптомов, таких как тошнота, головокружение, искажение зрения и дезориентация, головные боли, связанные с инсультом, иногда можно спутать с мигренью. Ключевое различие между этими двумя состояниями заключается в том, что головные боли, связанные с инсультом, приводят к потере чувствительности, а мигрень приводит к усилению ощущений».

«Даже мини-инсульт может нанести вред здоровью мозга, поэтому очень важно не игнорировать признаки инсульта».

Внезапное онемение или слабость лица, руки или ноги, особенно на одной стороне тела.

Внезапная путаница или проблемы с пониманием

Внезапное затруднение речи

Внезапное ухудшение зрения в одном или обоих глазах

Внезапное головокружение, потеря равновесия или координации или затруднения при ходьбе

Внезапная сильная головная боль без видимой причины.

Популярное описание инсульта иллюстрирует проблему со здоровьем как неотложную медицинскую помощь, возникающую из ниоткуда.Хотя инсульт может развиваться именно так, первые признаки иногда появляются за несколько дней или даже за неделю до события.Исследование показало, что 43 процента пациентов, перенесших инсульт, испытывали симптомы мини-инсультаМини-инсульты, или транзиторные ишемические атаки, вызываются нарушением кровоснабжения головного мозга, как и полноценный инсульт, но с той лишь разницей, что мини-инсульты носят временный характер.Хорошей новостью является то, что ваш кровоснабжение удается найти выход во время транзиторной ишемической атаки.Осмотрев 2416 человек, исследование показало, что мини-инсульты произошли у 549 пациентов до того, как возникла реальная чрезвычайная ситуация.К счастью, можно распознать головную боль, связанную с инсультом. Головные боли, связанные с инсультом, отличаются от обычных головных болей тем, что они, как правило, возникают внезапно.Врач рекомендовал обратиться за «немедленной» медицинской помощью, если вы испытываете головную боль, связанную с инсультом.Если что-то в головной боли кажется необычным или необычным, всегда лучше доверять своей интуиции.Ранее МедикФорум писал о вреде гречневой каши для сосудов.

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