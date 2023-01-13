Атаксия - «ранний» признак инсульта — может появиться за неделю до приступа

"Предупреждающие признаки ишемического инсульта могут появиться уже за семь дней. Обозначенный как наиболее распространенный тип, ишемический инсульт возникает, когда сгусток крови блокирует приток крови и кислорода к мозгу. 80 процентов инсультов являются ишемическими, и им часто предшествует «предупреждающий инсульт» или мини-инсульт", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Одним из предупреждающих признаков ТИА является внезапная атаксия. Это плохой мышечный контроль, который вызывает неуклюжие движения. Это может вызвать трудности с ходьбой и равновесием. Другие контрольные признаки, которые могут возникнуть при атаксии, включают внезапное головокружение и потерю равновесия или координации".

Инсульт лишает ваш мозг столь необходимого кислорода и питательных веществ, в результате чего ваше тело не может выполнять основные функции. Это означает, что время имеет существенное значение. К счастью, некоторые симптомы могут вызвать тревогу еще до того, как произойдет инсульт.Внезапный характер инсульта означает, что неотложная медицинская помощь часто изображается как неожиданные приступы, возникающие из ниоткуда.Хотя это может быть правдой, инсульты иногда вызывают некоторые тревожные сигналы перед реальной чрезвычайной ситуацией.Мини-инсульты используются для описания транзиторной ишемической атаки (ТИА) — состояния, вызванного временным нарушением кровоснабжения участка мозга.ТИА проявляется симптомами, похожими на инсульт, но длится всего несколько минут и не вызывает повреждения головного мозга.Этот предупреждающий знак может появиться уже за неделю до того, как начнется полномасштабная неотложная медицинская помощь.Ранее МедикФорум писал о здоровом завтраке.

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