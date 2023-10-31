Врач назвала главные причины рака печени - "тревожные признаки"
Ваш риск рака печени может быть продиктован состоянием, которое часто не имеет ранних признаков.
Проблема со здоровьем, которую называют «тихим убийцей» из-за отсутствия ранних симптомов, является одной из основных причин рака печени.
Врач объяснила, что заболевание печени является «самым большим фактором риска развития рака печени». Однако эксперт предупредил, что это заболевание — «тихий убийца, обычно не имеющий симптомов».
Существует много различных типов заболеваний печени. Хорошей новостью является то, что вы можете помочь предотвратить некоторые из них, поддерживая здоровый вес и соблюдая рекомендуемые пределы употребления алкоголя, если вы пьете.
Плохая новость заключается в том, что эти состояния могут стать опасной основой для развития рака печени. Ежегодно миллионам человек во всем мире диагностируют рак печени, и это число будет расти еще больше.
"Более раннее выявление рака печени означает более быстрое лечение и больше шансов на выживание. Фиброз описывает любую степень рубцевания печени, тогда как цирроз относится к наиболее тяжелой и обширной форме рубцевания. Мы наблюдаем рост заболеваемости раком печени из года в год, но его раннее обнаружение дает наилучшие шансы на успешное лечение", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Проведение сканирования печени поможет нам найти людей с повреждением печени, которые нуждаются в дальнейшем наблюдении, обследовании или лечении.
«Жизни спасаются, когда рак выявляется на ранней стадии и когда больше людей направляют на анализы, именно поэтому врачи прикладывают так много усилий к ранней диагностике, а также к расширению доступа к тестированию».
Симптомы рака печени включают следующее:
- Неожиданная потеря веса
- Потеря аппетита
- Рвота кровью
- Боль или вздутие живота.
Причины ожирения печени:
- Плохое питание. Диета, богатая рафинированными углеводами, сладостями и насыщенными жирами, может привести к накоплению жира в печени.
- Резистентность к инсулину. Инсулинорезистентность часто сопутствует ожирению и является ключевым фактором развития ожирения печени. Когда клетки становятся устойчивыми к воздействию инсулина, печень производит больше глюкозы, увеличивая накопление жира.
- Метаболический синдром. Эта совокупность заболеваний, таких как ожирение, гипертония, диабет и повышенный уровень холестерина, повышает риск ожирения печени.
- Некоторые лекарства. Некоторые лекарства, такие как кортикостероиды, некоторые виды химиотерапии и некоторые противовирусные препараты, могут привести к накоплению жира в печени.
- Чрезмерное употребление алкоголя. Хотя ожирение печени 1-й степени часто связано с неалкогольными причинами, чрезмерное употребление алкоголя может способствовать накоплению жира в клетках печени, известному как алкогольная жировая болезнь печени.
Гепатолог призывает всех, у кого есть подобные симптомы, «немедленно» обратиться к своему терапевту.
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