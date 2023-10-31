Врач назвала главные причины рака печени - "тревожные признаки"

"Более раннее выявление рака печени означает более быстрое лечение и больше шансов на выживание. Фиброз описывает любую степень рубцевания печени, тогда как цирроз относится к наиболее тяжелой и обширной форме рубцевания. Мы наблюдаем рост заболеваемости раком печени из года в год, но его раннее обнаружение дает наилучшие шансы на успешное лечение", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

«Жизни спасаются, когда рак выявляется на ранней стадии и когда больше людей направляют на анализы, именно поэтому врачи прикладывают так много усилий к ранней диагностике, а также к расширению доступа к тестированию».

Неожиданная потеря веса

Потеря аппетита

Рвота кровью

Боль или вздутие живота.

Плохое питание. Диета, богатая рафинированными углеводами, сладостями и насыщенными жирами, может привести к накоплению жира в печени.

Диета, богатая рафинированными углеводами, сладостями и насыщенными жирами, может привести к накоплению жира в печени. Резистентность к инсулину. Инсулинорезистентность часто сопутствует ожирению и является ключевым фактором развития ожирения печени. Когда клетки становятся устойчивыми к воздействию инсулина, печень производит больше глюкозы, увеличивая накопление жира.

Инсулинорезистентность часто сопутствует ожирению и является ключевым фактором развития ожирения печени. Когда клетки становятся устойчивыми к воздействию инсулина, печень производит больше глюкозы, увеличивая накопление жира. Метаболический синдром. Эта совокупность заболеваний, таких как ожирение, гипертония, диабет и повышенный уровень холестерина, повышает риск ожирения печени.

Эта совокупность заболеваний, таких как ожирение, гипертония, диабет и повышенный уровень холестерина, повышает риск ожирения печени. Некоторые лекарства. Некоторые лекарства, такие как кортикостероиды, некоторые виды химиотерапии и некоторые противовирусные препараты, могут привести к накоплению жира в печени.

Некоторые лекарства, такие как кортикостероиды, некоторые виды химиотерапии и некоторые противовирусные препараты, могут привести к накоплению жира в печени. Чрезмерное употребление алкоголя. Хотя ожирение печени 1-й степени часто связано с неалкогольными причинами, чрезмерное употребление алкоголя может способствовать накоплению жира в клетках печени, известному как алкогольная жировая болезнь печени.

Проблема со здоровьем, которую называют «тихим убийцей» из-за отсутствия ранних симптомов, является одной из основных причин рака печени.Врач объяснила, что заболевание печени являетсяОднако эксперт предупредил, что это заболевание —Существует много различных типов заболеваний печени. Хорошей новостью является то, что вы можете помочь предотвратить некоторые из них, поддерживая здоровый вес и соблюдая рекомендуемые пределы употребления алкоголя, если вы пьете.Плохая новость заключается в том, что эти состояния могут стать опасной основой для развития рака печени. Ежегодно миллионам человек во всем мире диагностируют рак печени, и это число будет расти еще больше.Проведение сканирования печени поможет нам найти людей с повреждением печени, которые нуждаются в дальнейшем наблюдении, обследовании или лечении.Гепатолог призывает всех, у кого есть подобные симптомы, «немедленно» обратиться к своему терапевту.Ранее МедикФорум писал о том, как сохранить поджелудочную железу здоровой.

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