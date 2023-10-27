Врач Соломатина: отказ от алкоголя и жирного помогает пожилым сохранить поджелудочную железу

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пожилая женщина готовит еду

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной,  для сохранения поджелудочной железы в хорошем состоянии пожилым людям следует соблюдать некоторые ограничения.

Врач Соломатина сообщила, что по мере увеличения возраста в человеческом организме могут ослабевать защитные ресурсы, снижается потенциал иммунной системы. Это, в свою очередь, повышает   риск дегенеративных процессов в разных органах, включая и поджелудочную железу. Специалистка констатировала: сохранить поджелудочную железу неповрежденной пожилым людям помогает отказ от вредных пищевых привычек.

«Пожилым следует пересмотреть свое питание и исключить вредную еду, даже если ничего не болит», - поделилась медик с «Москвой 24».

Соломатина уточнила, что отказ от алкоголя и всего жирного помогает пожилым сохранить поджелудочную железу. Она подчеркнула, что количество насыщенного жира в их рационе должно быть предельно минимальным вплоть до полного исключения некоторых продуктов.

«Никакого сала, смешанных и тяжелых блюд, кондитерских изделий в виде пирожных и тортов».

Также в пожилом возрасте  следует исключить из рациона все острое. Пище в целом должна быть щадящей, готовые блюда следует есть только тушеными, запеченными или отварными – никаких жареных кушаний!

«Мясо лучше выбирать такое, которое легко переваривается. Это кролик, курица, индейка. Можно есть нежирную рыбу: щуку, судака и леща», – добавила врач.

Употреблять пищу пожилым людям Елена Соломатина посоветовала пять раз в сутки. Каждый такой прием пищи должен представлять собой небольшую порцию еды.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Соломатина объяснила, при каких заболеваниях не следует есть яблоки.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, доктор медицинских наук
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Теги : поджелудочная железа, пожилые люди, Елена Соломатина
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