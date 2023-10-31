Можно ли есть яйца каждый день: врач предупреждает в высоком уровне холина

«Таким образом, желтки очень питательны. В них есть все необходимые вам белки, все необходимые аминокислоты, они замечательные. Мы беспокоились о них из-за этой желтой штуки — холестерина. Но мы волновались по неправильной причине. Что у них действительно есть, так это много холина. Теперь холина в сто раз больше, чем в вашей любимой чашке капусты, но холин необходим. Это важно для здоровья мозга и обмена веществ?», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально ля МедикФорум.

"Бактерии внутри вас превращаются в ТМА. И этот ТМА попадает в печень, вызывая воспаление артерий головного мозга и почек. Поэтому немного холина абсолютно необходимо, но холина с яичными желтками может быть слишком много".

«ТМА превращается в штуку, которая может вызвать воспаление кровеносных сосудов, что может привести к образованию бляшек. Это может сузить артерии».





Сколько яиц нам следует есть?

«Ну, во-первых, тебе следует съедать не более одного яичного желтка в день. Если вы будете [есть яйца], то один яичный желток или два яичных белка в день, но я думаю, что если хотите, то это должно быть один яичный белок в неделю».

На протяжении многих лет было много споров о том, насколько полезны яйца.Высказывались опасения по поводу количества содержащегося в них холестерина, что подвергает некоторых людей повышенному риску возникновения смертельных неотложных медицинских ситуаций, таких как сердечные приступы и инсульты.В настоящее время многие органы здравоохранения заявляют, что до семи яиц в неделю считаются «безопасными» для большинства людей.Однако один врач предупредил о другом потенциальном риске, связанном с употреблением слишком большого количества яиц.Врач объяснил, чтоОн объяснил, как избыток холина может вызвать воспаление в организме.Доктор добавил, что холин может повысить риск образования опасных тромбов и связанных с ними проблем.Если у вас есть риск возникновения проблем с сердцем, инсультов или тромбов, доктор Варфоломеев советует, что употребление более одного яйца в неделю может оказаться слишком большим.Итак, если вы очень любите желтки, как только что упомянул наш гость, что вы делаете?Люди с «повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний» могут съедать до шести яиц в неделю. Большинство здоровых людей могут съедать до семи яиц в неделю, не влияя при этом на здоровье своего сердца.Одно большое яйцо содержит около 140 мг холина. Мужчинам следует потреблять около 550 мг холина в день, а женщинам — 425 мг.Получение слишком большого количества холина может вызвать рыбный запах тела, рвоту, сильное потоотделение и слюнотечение, низкое кровяное давление и повреждение печени.Некоторые исследования также показывают, что большое количество холина может увеличить риск сердечных заболеваний.Ранее МедикФорум писал о причинах инфаркта.

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