Кардиолог Кореневич: потеря денег или потеря супруга могут вести к инфаркту
Кардиолог Анна Кореневич рассказала, что иногда причины проблем с сердцем кроются в психосоматике.
Кардиолог Кореневич отметила, что далеко не у всех людей, становящихся жертвами инфарктов, наблюдаются те факторы образа жизни, которые обычно ведут к сердечным приступам (например, у них отсутствует лишний вес, нет вредных пищевых и других привычек). Медик заявила, что развитие опасных сердечных патологий может происходить в связи с психосоматикой. В частности, болезни сердца, включая инфаркт, могут быть следствием так называемого «конфликта потери территории», означающего потерю контроля над какой-то очень важной сферой жизни.
«Конфликт потери территории» запускает в организме каскад биохимических и патофизиологических реакций», - сообщила Кореневич в Telegram.
Врач добавила что женщины и мужчины отличаются разными «потерянныями территориями». Например потеря денег или потеря супруга могут вести к инфаркту, являясь такими «территориями» для представителей двух полов.
«Частой причиной сердечных приступов у мужчин является угроза потери дела, денег и репутации, а у женщин – потеря члена семьи или супруга», - уточнила кардиолог.
Специалистка убеждена, что в случаях серьезных проблем с сердцем нужно выяснять, имеются ли у пациента подобного рода потери, которые могут быть для него непроработанным травмирующим обстоятельством.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким признакам можно узнать микроинфаркт.
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Анна Кореневич
Здоровье
врач-кардиолог, кандидат медицинских наук
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