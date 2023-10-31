Эти продукты сделают ваш живот более плоским - врач-диетолог

Основы плоского живота

Белки

"Рыба, яйца, нежирный творог или творог являются хорошими источниками, но также подходят растительные альтернативы, такие как тофу, амарант, орехи или киноа", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Правильные углеводы

"Картофель и корнеплоды, такие как морковь и пастернак, очень крахмалистые. Другими словами: содержание углеводов выше. Поэтому их следует употреблять в ограниченном количестве. То же самое касается и бобовых. Содержащиеся в них углеводы нелегко перевариваются и могут вызвать вздутие живота".

Хорошие жиры необходимы

"Полиненасыщенные жирные кислоты, особенно Омега-3, также способствуют росту мышц и ускоряют регенерацию после тренировок".

Напитки

"60 граммов алкоголя вымывают из организма потребность в магнии в течение двух дней. Минерал необходим для активации метаболических ферментов. Таким образом, потеря жира и наращивание мышечной массы сильно замедляются", - объясняет Пономарева.

Еда для плоского живота

Цельнозерновой хлеб: сложные углеводы обеспечивают стабильный уровень сахара в крови и предотвращают тягу к еде.

сложные углеводы обеспечивают стабильный уровень сахара в крови и предотвращают тягу к еде. Зеленые овощи: брокколи, огурцы и т. д. содержат мало калорий, но содержат хорошие углеводы и много клетчатки.

брокколи, огурцы и т. д. содержат мало калорий, но содержат хорошие углеводы и много клетчатки. Полезные жиры: оливковое масло, авокадо и грецкие орехи — их ненасыщенные жирные кислоты стимулируют обмен веществ.

оливковое масло, авокадо и грецкие орехи — их ненасыщенные жирные кислоты стимулируют обмен веществ. Нежирные виды рыбы: камбала или судак – высококачественный белок как строительный материал для мышц.

камбала или судак – высококачественный белок как строительный материал для мышц. Виды рыбы с высоким содержанием жира: лосось содержит полезные жиры (полезные для сердца и мозга жирные кислоты омега-3) и витамины, такие как витамин D.

лосось содержит полезные жиры (полезные для сердца и мозга жирные кислоты омега-3) и витамины, такие как витамин D. Травы и специи: богатые минералами, они стимулируют обмен веществ и сжигание жира.

богатые минералами, они стимулируют обмен веществ и сжигание жира. Яйца: незаменимые аминокислоты, в том числе лейцин, который, как говорят, действует как сжигатель жира.

незаменимые аминокислоты, в том числе лейцин, который, как говорят, действует как сжигатель жира. Просо: содержит много кремния, который подтягивает соединительную ткань и укрепляет кожу .

содержит много кремния, который подтягивает соединительную ткань и укрепляет . Пробиотики: они содержатся в йогурте, квашеной капусте или кефире и колонизируют бактерии для похудения в кишечнике. Спаржа и цикорий также богаты пробиотиками.

Путь к плоскому животу включает не только скручивания и планку — диета также играет большую роль.Потому что только тогда, когда раздражающий жир на животе исчезнет, могут появиться четко выраженные мышцы живота. Итак, цель в первую очередь: похудеть. Важно потреблять меньше калорий, чем вы сжигаете.С мышцами живота уже заложен фундамент. Потому что это настоящие жиросжигающие печи. Чем тренированнее мышцы, тем больше сжигается жира – всегда, даже во время сна.Белок в достаточной форме очень важен. Организму нужны белки для наращивания и поддержания мышц.Чтобы нарастить мышечную массу, вам следует ежедневно потреблять 1,5 грамма белка на килограмм веса тела. Для мужчины весом 80 килограммов это 120 граммов в день.Хрустящие овощи содержат много клетчатки, витаминов и минералов, особенно зеленые, богатые водой сорта, такие как брокколи, огурцы или шпинат.Жир также помогает воплотить в жизнь мечту о плоском животе. Полезные жиры из оливкового масла, авокадо, грецких орехов и лосося богаты ненасыщенными жирными кислотами.Мононенасыщенные жирные кислоты способствуют выработке тестостерона и, следовательно, успешному наращиванию мышечной массы.Отлично подойдет несладкий травяной чай и негазированная вода (минимум 1,5–2 литра), минеральная вода и безалкогольные напитки раздувают желудок.С одной стороны, из-за углекислого газа, а в случае безалкогольных напитков также из-за содержания сахара и часто добавляемых подсластителей или заменителей сахара.Алкоголь – убийцаядра. Он содержит много калорий и лишает организм минералов.Ранее МедикФорум писал о причинах инфаркта.

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