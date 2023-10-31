Эти продукты сделают ваш живот более плоским - врач-диетолог
Даже если ваши мышцы живота тверды как сталь, последние жировые отложения над ними просто не исчезнут? Это может быть из-за диеты. Мы рассказываем, какие продукты помогут вам избавиться от жира на животе и обнажить ваш пресс с шестью кубиками.
Путь к плоскому животу включает не только скручивания и планку — диета также играет большую роль.
Потому что только тогда, когда раздражающий жир на животе исчезнет, могут появиться четко выраженные мышцы живота. Итак, цель в первую очередь: похудеть. Важно потреблять меньше калорий, чем вы сжигаете.
Основы плоского живота
С мышцами живота уже заложен фундамент. Потому что это настоящие жиросжигающие печи. Чем тренированнее мышцы, тем больше сжигается жира – всегда, даже во время сна.
Белки
Белок в достаточной форме очень важен. Организму нужны белки для наращивания и поддержания мышц.
"Рыба, яйца, нежирный творог или творог являются хорошими источниками, но также подходят растительные альтернативы, такие как тофу, амарант, орехи или киноа", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Чтобы нарастить мышечную массу, вам следует ежедневно потреблять 1,5 грамма белка на килограмм веса тела. Для мужчины весом 80 килограммов это 120 граммов в день.
Правильные углеводы
Хрустящие овощи содержат много клетчатки, витаминов и минералов, особенно зеленые, богатые водой сорта, такие как брокколи, огурцы или шпинат.
"Картофель и корнеплоды, такие как морковь и пастернак, очень крахмалистые. Другими словами: содержание углеводов выше. Поэтому их следует употреблять в ограниченном количестве. То же самое касается и бобовых. Содержащиеся в них углеводы нелегко перевариваются и могут вызвать вздутие живота".
Хорошие жиры необходимы
Жир также помогает воплотить в жизнь мечту о плоском животе. Полезные жиры из оливкового масла, авокадо, грецких орехов и лосося богаты ненасыщенными жирными кислотами.
Мононенасыщенные жирные кислоты способствуют выработке тестостерона и, следовательно, успешному наращиванию мышечной массы.
"Полиненасыщенные жирные кислоты, особенно Омега-3, также способствуют росту мышц и ускоряют регенерацию после тренировок".
Напитки
Отлично подойдет несладкий травяной чай и негазированная вода (минимум 1,5–2 литра), минеральная вода и безалкогольные напитки раздувают желудок.
С одной стороны, из-за углекислого газа, а в случае безалкогольных напитков также из-за содержания сахара и часто добавляемых подсластителей или заменителей сахара.
Алкоголь – убийца тонизированного ядра. Он содержит много калорий и лишает организм минералов.
"60 граммов алкоголя вымывают из организма потребность в магнии в течение двух дней. Минерал необходим для активации метаболических ферментов. Таким образом, потеря жира и наращивание мышечной массы сильно замедляются", - объясняет Пономарева.
Еда для плоского живота
Некоторые продукты лучше способствуют формированию шести кубиков пресса, чем другие:
- Цельнозерновой хлеб: сложные углеводы обеспечивают стабильный уровень сахара в крови и предотвращают тягу к еде.
- Зеленые овощи: брокколи, огурцы и т. д. содержат мало калорий, но содержат хорошие углеводы и много клетчатки.
- Полезные жиры: оливковое масло, авокадо и грецкие орехи — их ненасыщенные жирные кислоты стимулируют обмен веществ.
- Нежирные виды рыбы: камбала или судак – высококачественный белок как строительный материал для мышц.
- Виды рыбы с высоким содержанием жира: лосось содержит полезные жиры (полезные для сердца и мозга жирные кислоты омега-3) и витамины, такие как витамин D.
- Травы и специи: богатые минералами, они стимулируют обмен веществ и сжигание жира.
- Яйца: незаменимые аминокислоты, в том числе лейцин, который, как говорят, действует как сжигатель жира.
- Просо: содержит много кремния, который подтягивает соединительную ткань и укрепляет кожу.
- Пробиотики: они содержатся в йогурте, квашеной капусте или кефире и колонизируют бактерии для похудения в кишечнике. Спаржа и цикорий также богаты пробиотиками.
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