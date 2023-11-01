Если почувствуете приближение простуды, примите эти две таблетки вместе - советы терапевта
По словам врача-терапевта, обращение к аптечке, когда вы чувствуете приближение простуды, может привести к более легким симптомам.
Врач рассказала о двух таблетках, которые следует принять, когда вы почувствуете недомогание.
Симптомы простуды могут включать боль в горле, головную боль, мышечные боли и повышение температуры.
Все симптомы простуды:
- Заложенный или насморк
- Боль в горле
- Головные боли
- Боль в мышцах
- Кашель
- Чихание
- Повышенная температура
- Давление в ушах и лице
- Потеря вкуса и запаха.
Доктор рекомендовала два лекарства, которые «следует принимать вместе» в тот момент, когда вы чувствуете, что развивается простуда.
«Если вы чувствуете приближение простуды, парацетамол и ибупрофен следует принимать вместе, в их непатентованных формах (в дозах для взрослых), а не в виде комбинированной таблетки, если нет аллергии. Это позволяет вам гарантировать, что вы принимаете правильную дозу для взрослых в нужное время, и позволяет вам решить, когда их принимать», - говорит врач-терпевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Большинство таблеток от простуды и гриппа, представленных на рынке, содержат меньше парацетамола и ибупрофена, что помогает снизить температуру.
Дополнительные советы по лечению простуды включают:
- Отдых и сон
- Пить много воды
- Полощите горло соленой водой при боли в горле.
Это сделано для того, чтобы ограничить передачу вируса, который может легко заразить других. Люди заразны простудой до тех пор, пока не исчезнут все симптомы, что может занять до двух недель.
Чтобы минимизировать распространение простуды, вам следует:
- Часто мойте руки теплой водой с мылом
- Используйте салфетки для улавливания микробов, когда вы кашляете или чихаете
- Бин использовал салфетки как можно быстрее.
Если вы решите последовать совету доктора и принимать ибупрофен и парацетамол, вам также не следует принимать лекарства от кашля и простуды.
«Лекарства от кашля и простуды часто также содержат парацетамол и ибупрофен, поэтому их можно легко принять в дозе, превышающей рекомендуемую», - объясняет врач Андреева.
Обратите внимание, что вакцина против гриппа не может предотвратить простуду.
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