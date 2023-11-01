Если почувствуете приближение простуды, примите эти две таблетки вместе - советы терапевта

Заложенный или насморк

Боль в горле

Головные боли

Боль в мышцах

Кашель

Чихание

Повышенная температура

Давление в ушах и лице

Потеря вкуса и запаха.

«Если вы чувствуете приближение простуды, парацетамол и ибупрофен следует принимать вместе, в их непатентованных формах (в дозах для взрослых), а не в виде комбинированной таблетки, если нет аллергии. Это позволяет вам гарантировать, что вы принимаете правильную дозу для взрослых в нужное время, и позволяет вам решить, когда их принимать», - говорит врач-терпевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Отдых и сон

Пить много воды

Полощите горло соленой водой при боли в горле.

Часто мойте руки теплой водой с мылом

Используйте салфетки для улавливания микробов, когда вы кашляете или чихаете

Бин использовал салфетки как можно быстрее.

«Лекарства от кашля и простуды часто также содержат парацетамол и ибупрофен, поэтому их можно легко принять в дозе, превышающей рекомендуемую», - объясняет врач Андреева.

Врач рассказала о двух таблетках, которые следует принять, когда вы почувствуете недомогание.Симптомы простуды могут включать боль в горле, головную боль, мышечные боли и повышение температуры.Поскольку симптомы развиваются постепенно, вы, скорее всего, заметите приближение простуды.Доктор рекомендовала два лекарства, которыев тот момент, когда вы чувствуете, что развивается простуда.Большинство таблеток от простуды и гриппа, представленных на рынке, содержат меньше парацетамола и ибупрофена, что помогает снизить температуру.Людям, у которых высокая температура и которые не чувствуют себя достаточно хорошо, чтобы заниматься своей обычной деятельностью, следует стараться оставаться дома и избегать контактов с другими людьми.Это сделано для того, чтобы ограничить передачу вируса, который может легко заразить других. Люди заразны простудой до тех пор, пока не исчезнут все симптомы, что может занять до двух недель.Чтобы минимизировать распространение простуды, вам следует:При простуде медикаментозное лечение может помочь облегчить дискомфорт.Если вы решите последовать совету доктора и принимать ибупрофен и парацетамол, вам такжеОбратите внимание, что вакцина против гриппа не может предотвратить простуду.Ранее МедикФорум писал о причинах сердечного приступа.

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