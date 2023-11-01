Физическая активность может продлить вашу жизнь на 12 лет - подтверждено исследованием

"Исследовательская группа обнаружила, что бег всего лишь 75 минут в неделю может добавить к вашей жизни целых 12 лет", - говорит врач общей практики Юрий Завьялов, комментируя исследование специально для МедикФорум.

"Физические упражнения, похоже, в некоторой степени замедляют разрушение этих структур. Результаты показали, что 75 минут бега трусцой или бегом в неделю привели к разнице в биологическом возрасте примерно на 12 лет".

Физические упражнение и улучшение сна

Сильное сердце

Бесчисленные исследования подтвердили пользу физической активности для хорошего здоровья. Однако новое исследование, опубликованное в Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения, предполагает, что одно упражнение может оказаться более эффективным.Более того, вам не нужно посещать тренажерный зал или покупать дорогое спортивное оборудование.Осмотрев более 4400 участников исследования, исследователи сравнили тех, кто бегал не менее 75 минут в неделю, с теми, кто бегал менее 10 минут в неделю.Исследование было сосредоточено конкретно на теломерах, которые описывают структуры на концах хромосом. С возрастом теломеры постепенно сокращаются. В конце концов, они становятся слишком короткими, чтобы выполнять свою работу, и ваши клетки не могут функционировать должным образом.С другой стороны, если вы сохраните длинные теломеры, тем моложе будет ваша ДНК .Однако авторы измеряли не фактическую смертность , а только клеточное старение.Кроме того, они объяснили, что в настоящее время необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять связь между бегом и долголетием.Тем не менее, исследовательская группа отметила, что уменьшение длины теломер коррелирует с повышенной смертностью и риском различных хронических заболеваний.Они пришли к выводу, что полученные результаты способствуют ведению активного образа жизни посредством регулярных пробежек и бега по крайней мере 75 минут в неделю.Физические упражнения и спорт вызывают в мозгу химические вещества, которые могут заставить вас чувствовать себя счастливее и расслабленнее. Командные виды спорта дают возможность расслабиться и принять участие в занятиях, которые улучшат вашу физическую форму.Если вы занимаетесь спортом на свежем воздухе, вам будет полезен свежий воздух, который, как говорят, способствует хорошему сну.Ваше сердце — это мышца, и ему необходимы частые упражнения, чтобы поддерживать здоровье и форму. Здоровое сердце может эффективно перекачивать кровь по всему телу. Ваше сердце улучшит производительность, если оно будет регулярно подвергаться физическим нагрузкам. Более сильное сердце может улучшить общее состояние здоровья организма.Ранее МедикФорум писал о том, что потеря денег или потеря супруга могут вести к инфаркту.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.