Врач Белоусов назвал требующие отказа от кофе проблемы со здоровьем

«Людям с гипертонией и нарушением сердечного ритма следует полностью исключить кофе из рациона», - сообщил Белоусов.

«Избыточное употребление кофе способствует образованию уратных камней в почках», - предупредил эксперт.

Врач Белоусов назвал РИАМО проблемы со здоровьем, требующие отказа от кофе. По словам эксперта, при имеющейся склонности к высокому или нестабильному давлению данный напиток следует исключить из повседневного меню.Специалист добавил, что люди, которые испытывают трудности с самоконтролем, вспыльчивые и склонные к нервному возбуждению, а также те, кто плохо засыпает или часто страдает от бессонницы, тоже не должны пить кофе или употреблять другие напитки с кофеином.Кроме того, с осторожностью пить кофе нужно при имеющихся заболеваниях почек – в частности, при мочекаменной болезни.Людям, не имеющих названных проблем со здоровьем, кофе будет полезен как богатый источник антиоксидантов. Эти вещества противостоят разрушению клеток свободными радикалами и появлению в организме воспаления. Белоусов напомнил, что даже здоровые люди не должны употреблять кофе в количестве, превышающем 2 или 3 чашки (в день), чтобы не страдать от неприятных последствий, вызываемых избытком кофеина в организме.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какой эффект можно рассчитывать при полном отказе от алкоголя.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.