Врач Романенко объяснила подверженность детей и пожилых дефициту витамина D

«Дети быстро растут, и мы не всегда их правильно кормим. Поэтому им могут быть нужны дополнительные дозы витамина D», - рассказала медик «Москве 24».

«Некоторые возрастные граждане мало бывают на открытом воздухе. То есть у них меньше природная инсоляция», - назвала она еще одну причину нехватки витамина D у пожилых.

«Кто-то потеет, у других, наоборот, кожа становится сухой, у третьих выпадают волосы. Это все неспецифические жалобы», – уточнила эксперт.

Врач Романенко объяснила подверженность детей дефициту витамина D.Объясняя подверженность пожилых людей дефициту витамина D, Романенко отметила: у них этот важный для иммунитета витамина может хуже усваиваться организмом из-за влияния имеющихся воспалительных заболеваний.Помимо этого, предупредила врач, риск недостатка данного витамина повышается во время беременности, когда женскому организму с растущим плодом требуется больше различных микронутриентов чем обычно.Человеческий организм способен самостоятельно производить витамин D, когда на кожу попадают солнечные лучи. В период холодов такая выработка снижается – восполнять уровень витамина помогают продукты питания и добавки. Признаками дефицита витамина D могут быть усталость, перепады настроения и депрессивное состояние, мышечные спазмы или боли, частые простуды.Лучшим способом провериться на возможный дефицит витамина D является анализ крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком возрасте нужно начинать периодически проверять свое артериальное давление.

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