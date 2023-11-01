Врач Романенко объяснила подверженность детей и пожилых дефициту витамина D

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пожилая женщина держится за голову

Терапевт Татьяна Романенко: дети и пожилые люди в большей мере подвергаются риску пострадать от дефицита витамина D.

Врач Романенко объяснила подверженность детей дефициту витамина D.

«Дети быстро растут, и мы не всегда их правильно кормим. Поэтому им могут быть нужны дополнительные дозы витамина D», - рассказала медик «Москве 24».

Объясняя подверженность пожилых людей дефициту витамина D, Романенко отметила: у них этот важный для иммунитета витамина может хуже усваиваться организмом из-за влияния имеющихся воспалительных заболеваний.

«Некоторые возрастные граждане мало бывают на открытом воздухе. То есть у них меньше природная инсоляция», - назвала она еще одну причину нехватки витамина D у пожилых.

Помимо этого, предупредила врач, риск недостатка данного витамина повышается во время беременности, когда женскому организму с растущим плодом требуется больше различных микронутриентов чем обычно.

Человеческий организм способен самостоятельно производить витамин D, когда на кожу попадают солнечные лучи. В период холодов такая выработка снижается – восполнять уровень витамина помогают продукты питания и добавки. Признаками дефицита витамина D могут быть усталость, перепады настроения и депрессивное состояние, мышечные спазмы или боли, частые простуды.

«Кто-то потеет, у других, наоборот, кожа становится сухой, у третьих выпадают волосы. Это все неспецифические жалобы», – уточнила эксперт.

Лучшим способом провериться на возможный дефицит витамина D является анализ крови.

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Татьяна Романенко
Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : дефицит витамина D, группы риска, Татьяна Романенко
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