Врач Кондрахин: шлаки в организме множатся при болезнях ЖКТ и сердца

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Врач-терапевт Андрей Кондрахина: увеличение массы шлаков в организме может происходить в связи с имеющимися заболеваниями.

Врач Кондрахин пояснил в интервью, что термин «шлаки» используется, когда речь идет о вредных продуктах распада. Специалист отметил, что появление или рост объема шлаков в организме является неблагополучным сигналом, поскольку эти вещества негативно влияют на многие функции тела.

«Вещества, которые по каким-то причинам просто не переварились полностью, считаются шлаками. Они провоцируют выраженную нагрузку на организм, ферментативную недостаточность или перебои в работе организма», - рассказал Андрей Кондрахин «Вечерней Москве».

Медик добавил, что шлаки в организме множатся в те периоды, когда люди начинают злоупотреблять пищей, – например, в дни праздников. Организму становится сложно полноценно переварить большое количество еды, и она частично остается недоокисленной, требующей дополнительной обработки.

«Например, если из организма не выводится животный белок, он начинает гнить около стенок кишечника», - предупредил эксперт
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Кондрахин добавил, что шлаки в организме могут множиться и «застревать» в связи с имеющимися у человека болезнями.  Среди них – болезни ЖКТ, сердца и сосудов, патологии печени, рак. Эти заболевания провоцируют нарушения, из-за которых пищеварение не осуществляется должным образом – продукты распада, образовавшись, подолгу находятся в тракте, не выводятся из него.

Кроме того, увеличению шлаков способствует употребление антибиотиков, констатировал врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к определенному типу пищи способствует развитию атеросклероза.

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Андрей Кондрахин
Андрей Кондрахин
Здоровье
врач-терапевт, кандидат медицинских наук
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Теги : шлаки, болезни, Андрей Кондрахин
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