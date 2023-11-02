Кардиолог Козлова: корвалол не выполняет лечебной функции и вызывает привыкание

«С точки зрения улучшения состояния или снижения рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний пользы он не несет», - поделилась кардиолог с aif.ru.

«Важно учитывать его риски – нитроглицерин может резко снижать артериальное давление и ухудшать, а не улучшать состояние. Кроме того, нитроглицерин расширяет сосуды, из-за чего может появиться сильная головная боль», - посоветовала помнить врач.

Кардиолог Козлова предупредила: популярные у россиян препараты от боли в сердце обладают побочными эффектами. Такие эффекты, в частности, присущи корвалолу.Козлова констатировала, что корвалол не выполняет лечебной функции, когда его принимают при проблемах с сердцем, а действует прежде всего как успокоительное.При этом, подчеркнула Козлова, при приеме этого средства может развиваться привыкание, зависимость. Она обратила внимание на то, что исследования продемонстрировали повышенную склонность к деменции у людей, принимавших корвалол на протяжении длительного времени.Еще один препарат, который россияне часто покупают самостоятельно – нитроглтцерин. По словам кардиолога, делать этого не нужно. Прием нитроглицерина (в отличие от корвалола является лекарством) должен всегда обсуждаться с лечащим специалистом, поскольку он используется только при определенных диагнозах.Ранее портал MedikForum.ru писал о пользе витамина D в защите от проблем с психикой осенью и зимой.

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