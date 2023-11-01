Эндокринолог Кочнева: витамин D помогает поддержать психику осенью и зимой

«Могут появиться грусть, усталость, изменение аппетита, проблемы со сном и трудности с концентрацией внимания»,- перечислила последствия этого врач «Газете.ру».

«При недостаточности микро-, макроэлементов, витаминов, аминокислот, жиров нарушаются гормональные и обменные процессы. Физическое состояние человека ухудшается, а вслед за этим и психическое», - констатировала эксперт.

Кочнева рассказала, что нехватка солнца в холодное время года может провоцировать у некоторых людей рост уровня мелатонина. В результате они становятся вялыми, часто ощущают сонливость, тяготеют к малоподвижности. Вдобавок организм начинает испытывать нехватку витамина D, получаемого от солнца.По словам Кочневой, витамин D помогает поддерживать баланс психики осенью и зимой. В этот период, когда солнца так мало, данный витамин следует принимать отдельно. Кроме того, рацион должен обогащаться магнием, витаминами группы В, адаптогенами, полезными жирами.Дополнительно для сохранения психических сил осенью и зимой можно прибегать к контрастному душу, ходить на массаж, регулярно выполнять физические упражнения, чаще гулять на свежем воздухе, слушать классическую музыку.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при стрессе не рекомендуется употреблять алкоголь или кофеин.

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