Не только усталость: 5 признаков того, что вы страдаете от дефицита витамина D

"Например, хорошим выбором будет лосось, яйца, молочные продукты. Но даже самых важных поставщиков витамина D среди продуктов питания недостаточно для обеспечения его поставок", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

1. Боль в костях и конечностях

"Особенно это актуально зимой. Когда вы просыпаетесь утром, ваши конечности немного более неподвижны, чем обычно".

2. У вас избыточный вес

3. У вас более темная кожа

"Людям с более темной кожей приходится находиться на солнце дольше и чаще", - объясняет Строков.

4. У вас обильно потеет голова

"Да, это также может быть показателем дефицита витамина D".

5. Проблемы с животом

"Разумное времяпровождение на солнце» является ключевым моментом. Это очень важно: витамин D вырабатывается только тогда, когда кожа незащищена. Если вы получили легкий солнечный ожог уже через 30 минут без защиты, оставайтесь на солнце примерно 10–15 минут, а затем нанесите солнцезащитный крем", - советует врач-нутрициолог.

Зима не за горами, дни становятся короче – а возможности впитать витамин Д, то есть солнце, становится все меньше и меньше.Проблема в том, что многие из нас считают, что мы получим достаточно питательных веществ, если просто будем придерживаться здоровой диеты.Потому что солнечный свет был и остается важнейшим источником витамина D. Питательное вещество, необходимое нам для костей, кожи и психического благополучия. При недостатке витамина D у детей увеличивается риск размягчения костей. У взрослых даже может развиться остеопороз, высокое кровяное давление или диабет 2 типа.Но каковы признаки того, что у вас уже есть дефицит витамина D?Более высокий процент жира в организме влияет на уровень витамина D в крови. Витамин D жирорастворим. Так что можно сказать: чем больше у человека жира в организме, тем больше витаминов разбавляется и тем больше витамина D ему нужно для компенсации.Исследования выявили демографические различия в дефиците витамина D. Потому что пигментация – это естественная защита от солнца. А SPF 30 снижает способность кожи вырабатывать витамин D на 97 процентов.Всего сто лет назад после того, как женщина родила ребенка, врачи задали вопрос: насколько потеет ваша голова? – Это не шутка, ведь это один из самых типичных признаков дефицита витамина D.Люди с болезнью Крона, непереносимостью глютена или хроническими воспалительными заболеваниями кишечника чаще страдают от дефицита витамина D, поскольку эти заболевания влияют на усвоение жиров. При этих и других заболеваниях пищеварительного тракта всасывание жиров может быть ниже. И тогда вы усваиваете меньше жирорастворимого витамина D.Вы также должны подвергать воздействию солнца как можно больше частей вашего тела. Поскольку солнце в этой стране зимой недостаточно сильное, чтобы стимулировать выработку, совет: лучше всего получать витамин D с 10:00 до 15:00.Ранее МедикФорум писал о связи болезней ЖКТ и дефицита витаминов.

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