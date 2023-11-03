Не только усталость: 5 признаков того, что вы страдаете от дефицита витамина D
Многие люди считают, что они получают достаточно питательных веществ, соблюдая здоровую диету. Однако этого недостаточно для обеспечения организма витамином D. Врач показывает, как можно распознать недостаток и что с этим можно сделать.
Зима не за горами, дни становятся короче – а возможности впитать витамин Д, то есть солнце, становится все меньше и меньше.
Проблема в том, что многие из нас считают, что мы получим достаточно питательных веществ, если просто будем придерживаться здоровой диеты.
"Например, хорошим выбором будет лосось, яйца, молочные продукты. Но даже самых важных поставщиков витамина D среди продуктов питания недостаточно для обеспечения его поставок", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Потому что солнечный свет был и остается важнейшим источником витамина D. Питательное вещество, необходимое нам для костей, кожи и психического благополучия. При недостатке витамина D у детей увеличивается риск размягчения костей. У взрослых даже может развиться остеопороз, высокое кровяное давление или диабет 2 типа.
Но каковы признаки того, что у вас уже есть дефицит витамина D?
1. Боль в костях и конечностях
"Особенно это актуально зимой. Когда вы просыпаетесь утром, ваши конечности немного более неподвижны, чем обычно".
2. У вас избыточный вес
Более высокий процент жира в организме влияет на уровень витамина D в крови. Витамин D жирорастворим. Так что можно сказать: чем больше у человека жира в организме, тем больше витаминов разбавляется и тем больше витамина D ему нужно для компенсации.
3. У вас более темная кожа
Исследования выявили демографические различия в дефиците витамина D. Потому что пигментация – это естественная защита от солнца. А SPF 30 снижает способность кожи вырабатывать витамин D на 97 процентов.
"Людям с более темной кожей приходится находиться на солнце дольше и чаще", - объясняет Строков.
4. У вас обильно потеет голова
"Да, это также может быть показателем дефицита витамина D".
Всего сто лет назад после того, как женщина родила ребенка, врачи задали вопрос: насколько потеет ваша голова? – Это не шутка, ведь это один из самых типичных признаков дефицита витамина D.
5. Проблемы с животом
Люди с болезнью Крона, непереносимостью глютена или хроническими воспалительными заболеваниями кишечника чаще страдают от дефицита витамина D, поскольку эти заболевания влияют на усвоение жиров. При этих и других заболеваниях пищеварительного тракта всасывание жиров может быть ниже. И тогда вы усваиваете меньше жирорастворимого витамина D.
"Разумное времяпровождение на солнце» является ключевым моментом. Это очень важно: витамин D вырабатывается только тогда, когда кожа незащищена. Если вы получили легкий солнечный ожог уже через 30 минут без защиты, оставайтесь на солнце примерно 10–15 минут, а затем нанесите солнцезащитный крем", - советует врач-нутрициолог.
Вы также должны подвергать воздействию солнца как можно больше частей вашего тела. Поскольку солнце в этой стране зимой недостаточно сильное, чтобы стимулировать выработку, совет: лучше всего получать витамин D с 10:00 до 15:00.
Ранее МедикФорум писал о связи болезней ЖКТ и дефицита витаминов.
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