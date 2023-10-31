Врач Чернышова: дефицит витаминов в организме может объясняться заболеванием ЖКТ

«При проблемах с желудочно-кишечным трактом поступающие с пищей витамины просто не будут всасываться и усваиваться. И их станет не хватать организму», – пояснила медик в беседе с «Москвой 24».

Врач Чернышова рассказала, что дефицит витаминов в организме может объясняться заболеванием ЖКТ, например, имеющимся у человека гастритом.Чернышова добавила, что организм может испытывать повышенную потребность в витаминах – такое возможно в случаях высоких физических нагрузок или при восстановлении организма после тяжелого заболевания, либо в период его интенсивного роста. Не получая нужные витамины с питанием, или в виде добавок тело начинает ощущать их дефицит.Вместе с тем терапевт подчеркнула, что чаще всего причиной нехватки витаминов становится несбалансированный, обедненный или сознательно ограниченный рацион. Эксперт обратила внимание на то, что ряд важных витаминов являются жирорастворимыми, то есть, требуют определенной порции жиров для усвоения. Нередко люди, практикующие диеты, вегетарианство или слишком жесткие запреты в своем питании, подвергаются риску различных нарушений, вызываемых недостатком витаминных веществ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу здоровью приносит употребление сливочного масла.

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