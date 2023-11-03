Врач Чиркова объяснила, кому необходимо сбивать температуру ниже 38 градусов

94 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/man-looking-at-his-temperature-on-a-thermometer_13761657.htm#query=temperature%20measurement&position=39&from_view=search&track=ais
градусник в руке

Терапевт Ольга Чиркова заявила, что ослабленные больные входят в число тех пациентов, которым необходимо сбивать температуру, даже если она ниже 38 градусов.

Повышение температуры тела является показателем того, что иммунная система организма борется с инфекцией. Однако, достигая слишком высоких отметок, она создает угрозу для жизни человека, поскольку в этом случае возникают критические нарушения в работе внутренних органов. Если температура тела превышает 38 градусов, это становится поводом для приема жаропонижающего препарата – уточнила терапевт Чиркова в беседе с NEWS.ru.

В то же время врач обратила внимание на то, что в некоторых случаях с помощью лекарств сбивается и более слабый жар. Чиркова объяснила, кому необходимо сбивать температуру ниже 38 градусов

«Температуру ниже 38 градусов сбивают ослабленным больным, детям до трех месяцев и склонным к судорогам».

Медик добавила: когда температура достигает 41 градуса, нужно вызывать скорую помощь – столь сильный жар может означать, что возникли критические нарушения и температурный центр не функционирует.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких проблемах со здоровьем возникает металлический привкус.

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Ольга Чиркова
Ольга Чиркова
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : температура тела, советы врачей, Ольга Чиркова
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