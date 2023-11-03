Врач Чиркова объяснила, кому необходимо сбивать температуру ниже 38 градусов

«Температуру ниже 38 градусов сбивают ослабленным больным, детям до трех месяцев и склонным к судорогам».

Повышение температуры тела является показателем того, что иммунная система организма борется с инфекцией. Однако, достигая слишком высоких отметок, она создает угрозу для жизни человека, поскольку в этом случае возникают критические нарушения в работе внутренних органов. Если температура тела превышает 38 градусов, это становится поводом для приема жаропонижающего препарата – уточнила терапевт Чиркова в беседе с NEWS.ru В то же время врач обратила внимание на то, что в некоторых случаях с помощью лекарств сбивается и более слабый жар. Чиркова объяснила, кому необходимо сбивать температуру ниже 38 градусовМедик добавила: когда температура достигает 41 градуса, нужно вызывать скорую помощь – столь сильный жар может означать, что возникли критические нарушения и температурный центр не функционирует.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких проблемах со здоровьем возникает металлический привкус.

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