Неприятный запах изо рта может быть ранним признаком смертельного рака - онколог

«Рак головы и шеи — один из самых быстрорастущих видов рака в мире, и ранняя диагностика может существенно повлиять на шансы победить его. Некоторые из ранних симптомов можно легко принять за другие распространенные заболевания, поэтому важно знать о любых изменениях в вашем организме и решать любые проблемы», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Постоянная боль в горле, которая длится более двух недель, также является одним из менее известных симптомов рака головы и шеи. Болезненность десен, язвы и боль в зубах, белые или красные пятна во рту также могут быть сигнальными признаками. Еще одним распространенным ранним симптомом является постоянная заложенность ушей или постоянная боль в ушах. И отек части шеи или некоторое сопротивление при прикосновении к части шеи также могут быть индикатором. Хотя наличие любого из этих симптомов не обязательно должно быть поводом для тревоги, очень важно, если вы подозреваете, что что-то не так, обратитесь к врачу».

Как лечат рак головы и шеи?

Многие из нас прилагают активные усилия, чтобы избежать неприятного запаха изо рта, регулярно чистя зубы – обычная тактика.Но, несмотря на все наши усилия, мы можем испытывать неприятный запах изо рта по другим причинам. Также известный как неприятный запах изо рта, он может сигнализировать об определенных проблемах со здоровьем, включая, например, диабет и заболевания пародонта.Врач предупредил, что это может также сигнализировать о смертельном раке.По словам врача-онколога, это один из симптомов рака головы и шеи.Рак головы и шеи — это название группы раковых заболеваний, поражающих эти области. Сюда входят,В совокупности это восьмой по распространенности тип заболевания. Уровень заболеваемости раком головы и шеи увеличился на треть с начала 1990-х годов.Он предупредил о неприятном запахе изо рта как о симптоме. Многие люди время от времени страдают от неприятного запаха изо рта, но это может быть ранним признаком рака, и за ним следует внимательно следить», — сказал Воробьев.Доктор поделился другими признаками, на которые следует обратить внимание.Если у вас возникли какие-либо симптомы, вам следует обратиться к своему терапевту. Существует более 30 областей, где может развиваться рак головы и шеи.Основными вариантами лечения являются хирургическое вмешательство, лучевая терапия, химиотерапия и таргетная терапия. Хирургическое вмешательство или лучевая терапия сами по себе или комбинация этих методов лечения могут быть частью плана лечения.В зависимости от локализации, стадии и типа рака некоторым людям может потребоваться более одной операции. Иногда полностью удалить рак невозможно, и может потребоваться дополнительное лечение.Ранее МедикФорум писал о причинах гипертонии у молодых.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.