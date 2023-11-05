Врач Маркарьян посоветовал больше двигаться для защиты от проктологических патологий

«Нужно включать в свой рацион клетчатку – она содержится в овощах и фруктах – и пить достаточно воды. Это поможет не допустить запоров и других проблем со стулом, часто провоцирующих геморрой».

Врач Маркарьян сообщил, что при развитии проктологических патологий люди часто обращаются за помощью на поздних стадиях и при наличии тяжелых поражений. Между тем, правильнее их не допускать, следуя несложным правилам профилактики.В частности, врач Маркарьян посоветовал для защиты от проктологических патологий больше двигаться. По его словам, распространенной проблемой у пациентов проктолога является геморрой, риск которого значительно повышается при сидячем образ жизни.Врач Маркарьян посоветовал не только больше двигаться для защиты от проктологических патологий, но также употреблять достаточно клетчатки.Специалист обратил внимание на то, что проктологическое здоровье зависит от веса человека. При ожирении у пациентов часто наблюдаются проктологические проблемы, включая колоректальный рак.Маркарьян добавил, что другим важным условием предотвращения колоректального рака являются профилактические проверки состояния кишечника, в частности, колоноскопия.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Алексей Ковальков порекомендовал в качестве противоракового продукта

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