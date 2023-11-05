Врач Маркарьян посоветовал больше двигаться для защиты от проктологических патологий

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пациент у врача

Врач Даниил Маркарьян поделился советами о способах защиты от проктологических проблем, включая геморрой и колоректальный рак.

Врач Маркарьян сообщил, что при развитии проктологических патологий люди часто обращаются за помощью на поздних стадиях и при наличии тяжелых поражений. Между тем, правильнее их не допускать, следуя несложным правилам профилактики.

В частности, врач Маркарьян посоветовал для защиты от проктологических патологий больше двигаться. По его словам, распространенной проблемой у пациентов проктолога является геморрой, риск которого значительно повышается при сидячем образ жизни.

«Важно больше двигаться», - заявил медик «Вечерней Москве», говоря о профилактике геморроя.

Врач Маркарьян посоветовал  не только больше двигаться для защиты от проктологических патологий, но также употреблять достаточно клетчатки.

«Нужно включать в свой рацион клетчатку – она содержится в овощах и фруктах – и пить достаточно воды. Это поможет не допустить запоров и других проблем со стулом, часто провоцирующих геморрой».

Специалист обратил внимание на то, что проктологическое здоровье зависит от веса человека. При ожирении у пациентов часто наблюдаются проктологические проблемы, включая колоректальный рак.

Маркарьян добавил, что другим важным условием предотвращения колоректального рака являются профилактические проверки состояния кишечника, в частности, колоноскопия.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Алексей Ковальков порекомендовал в качестве противоракового продукта
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Даниил Маркарьян
Даниил Маркарьян
Здоровье
онколог, колопроктолог, кандидат медицинских наук
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