Врач Ковальков назвал томатную пасту одним из полезных при раке продуктов

Профессор Ковальков напомнил, что томатная паста содержит ликопин – каротиноид, оказывающий на организм антиоксидантное противовоспалительное действие. Благодаря его высокой концентрации в своем составе томатная паста является одним из полезных при раке продуктов, об этом Ковальков сообщил в комментарии NEWS.ru . В частности, проводившиеся исследования показали, что ликопин является одним из самых полезных продуктов, противодействующих ускоренному развитию рака простаты или рака молочной железы. Вещество обладает свойством блокировать сигнальные пути, которые вызывают рост опухолевых образований.Медик предупредил, что томатная паста противопоказана людям с проблемами почек и подагрой. Употреблять ее можно в разбавленном водой виде.Он добавил, что к числу крайне полезных при раке продуктов также относится брокколи – источник индол-три-карбинола. Данное вещество тоже наделено свойством подавлять активность злокачественных клеток.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сало при умеренном употреблении может быть очень полезным для сохранения здоровья сердца.

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