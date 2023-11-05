Пармезан, гауда, фета и другие: вот что происходит с вашим телом, когда вы едите сыр каждый день

Вот что происходит, когда ешь слишком много сыра

Сыр может вызвать воспаление в организме

"В сыре содержится много вредных насыщенных жирных кислот. В частности, арахидоновая кислота в больших количествах содержится в Гауде и Камамбере", - говорит врач-диетолог Малярова Ольга специально для МедикФорум.

Слишком много сыра: увеличивается риск инсульта

"Рассольный сыр известен своей способностью провоцировать высокое кровяным давлением", - предупреждает врач-диетолог.

Сыр ослабляет печень

Сыр может вызвать инфекции во время беременности

Положительное влияние сыра: организм снабжается кальцием

"Твердый сыр – настоящий усилитель кальция – к ним относятся, например, Эмменталь или Пармезан".

Сколько сыра нужно есть?

"Это будет примерно два ломтика сыра", - объясняет Лементьева.

"Я рекомендую, например, фету, творог или моцареллу с очень низким содержанием жира".

Сыр – незаменимая часть кухни и просто часть меню большинства людей. Будь то старый добрый бутерброд, пицца или пармезан на пасте – сыр обладает множеством талантов и всегда работает.В этом нет ничего плохого – по крайней мере, до тех пор, пока вы соблюдаете умеренность потребления. Потому что если вы съедите слишком много сыра, это может оказать негативное влияние на ваш организм.Могут способствовать развитию воспалений, таких как артрит. Несовершенства кожи, такие как прыщи, также способствуют развитию.Употребление большого количества сыров с вредными насыщенными жирами повышает уровень холестерина. Можно развивать сердце и кровообращение. В стороне дома можно получить инсулин или инфаркт.Функция печени может быть нарушена, если употреблять слишком много сыра. Выведение токсинов ослаблено.Сырое молоко, мягкие сыры и сыры с плесенью, такие как камамбер, фета или лимбургер, особенно опасны во время беременности. Потому что они могут спровоцировать инфекции и, в худшем случае, быть опасными для ребенка.Но есть и положительный момент: сыр обеспечивает организм достаточным количеством кальция. Минерал укрепляет кости и зубы.Хотя употребление слишком большого количества сыра имеет некоторые недостатки, без него не обойтись. Потому что это еще зависит от массы.Не следует съедать более 50–60 граммов сыра каждый день, рекомендует врач-диетолог.Это также зависит от того, какие сыры вы едите — жирные сыры, такие как горный сыр, чеддер, гауда, камамбер или сливочный сыр, не должны так часто появляться на вашей тарелке.Ранее МедикФорум писал о способности мяты снижать давление.

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