8 шагов, которые могут "скинуть" ваш возраст на 6 лет - подтверждено исследованием

"В рамках своего исследования ученые протестировали «восьмерку основных» правил "здорового сердца". Проще говоря, восемь основных правил: здоровый сон, отказ от курения, регулярная физическая активность, здоровое питание, здоровый вес тела, уровень глюкозы в крови, холестерина и артериального давления", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Снижение биологического старения связано не только с меньшим риском хронических заболеваний, таких как болезни сердца, но также связано с более продолжительной жизнью и меньшим риском смерти. Фенотипический возраст — это практический инструмент для оценки процесса биологического старения нашего организма и надежный предиктор будущего риска заболеваний и смерти».

«Каждый хочет жить дольше, но, что более важно, мы хотим жить дольше, здоровее, чтобы мы могли по-настоящему наслаждаться и иметь хорошее качество жизни как можно больше лет».

На то, как долго мы живем, влияет множество факторов: от генетики и болезней до нашего питания и привычек к физическим упражнениям.Также некоторые из этих факторов находятся вне нашего контроля, другие могут определяться нашими собственными действиями.Теперь исследование показало, что соблюдение контрольного списка из восьми пунктов для хорошего здоровья сердечно-сосудистой системы может фактически продлить вашу продолжительность жизни.В рамках исследования, ученые проанализировали данные 6500 взрослых разного происхождения.В целом участники, набравшие наивысшие баллы по восьми основным контрольным спискам, были биологически на шесть лет моложе своего фактического возраста.Ученые обнаружили, что более высокое здоровье сердечно-сосудистой системы связано с замедлением биологического старения, измеряемого фенотипическим (биологическим) возрастом. Мы также обнаружили дозозависимую связь: по мере улучшения здоровья сердца биологическое старение замедляется.Более строгое соблюдение всех восьми основных показателей жизни и улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы могут замедлить процесс старения вашего тела и принести много пользы в будущем.Исследование также показало, что люди с плохим сердечно-сосудистым здоровьем стареют быстрее.Средний фактический возраст людей с хорошим сердечно-сосудистым здоровьем составлял 41 год, однако их средний биологический возраст составлял 36 лет.В то время как средний фактический возраст тех, у кого было плохое сердечно-сосудистое здоровье, составлял 53 года, хотя их средний биологический возраст составлял 57 лет.Эти результаты помогают нам понять связь между хронологическим возрастом и биологическим возрастом и то, как следование привычкам здорового образа жизни может помочь нам жить дольше.Ранее МедикФорум писал о том, как предотвратить остеопороз.

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